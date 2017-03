Người Việt trẻ kiếm bạc tỉ qua Internet như thế nào?

Làm website, gắn quảng cáo kiếm tiền 'khủng'

Nhờ sự phát triển của Internet và ngành quảng cáo online, kiếm tiền online trở thành một nghề "hot" trên thế giới và ở Việt Nam. Người tham gia trước hết thiết kế (hoặc thuê thiết kế hay sử dụng một công cụ hỗ trợ) một website, xây dựng và cập nhật nội dung đều đặn để thu hút lượng người truy cập. Khi đạt đến lượng người xem lớn, bạn có thể được các đối tác như Google, Criteo… cho phép gắn code quảng cáo. Mỗi cú click quảng cáo của người xem, bạn được trả tiền.

Tương tự, không ít bạn trẻ Việt Nam đang kiếm tiền online nhờ gắn những quảng cáo trên các video đăng tải của họ ở YouTube. Dương (Nghệ An), một ông bố trẻ hằng ngày đăng tải video hoạt hình hấp dẫn lên YouTube để "dụ" những người xem nhí. Khi lượng xem đủ lớn, Dương được YouTube cho phép gắn quảng cáo lên mỗi video và hằng tháng, anh đang được website này trả tiền cho mỗi lượt click quảng cáo trên đó.

Những bạn trẻ là chủ các website xuất bản nội dung đều đặn và có lượng truy cập lớn từ một tệp khách hàng ổn định kiểu này được giới MMO (Make Money Online - Kiếm tiền online) gọi là những "publisher". Trao đổi với VnExpress, Tổng giám đốc một công ty trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo online, lập trình tự động cho biết trung bình mỗi tháng, công ty của ông thực tế đang phải trả từ 150.000 đến 200.000 USD cho một publisher. Riêng công ty này có khoảng 20 publisher nhận thu nhập như vậy.

Vì vậy, vị Tổng giám đốc này cho rằng, phát biểu của đại diện Facebook Việt Nam - ông Huỳnh Kim Tước gần đây về những triệu phú tự thân nhờ kiếm tiền online không phải không có cơ sở. Ông Huỳnh Kim Tước nói Việt Nam có khoảng 50 triệu phú tự thân, chỉ tầm 19-20 tuổi, kiếm tiền từ Internet. Thậm chí, đại diện Facebook còn dẫn một ví dụ về trường hợp một bạn trẻ 19 tuổi nhưng đã thu về con số 100.000 USD mỗi tháng nhờ mô hình này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về marketing online, những người kiếm được tiền với con số "khủng" từ MMO cũng không phải quá nhiều và phải giỏi thực sự. Thực tế, giá thành quảng cáo cho mỗi cú click chuột lại có sự chênh lệch lớn giữa các tệp khách hàng ở Việt Nam và thế giới. Ví dụ, nếu như một cú click quảng cáo của khách hàng ở Việt Nam chỉ được trả từ 0,03 - 0,05 USD một cú nhấn chuột để xem quảng cáo, thì tại một website ở Anh, Mỹ, Canada, Australia nói chung và các nước sử dụng tiếng Anh nói riêng được trả thấp nhất là 0,5 USD.

Do đó, để được hưởng hoa hồng tốt, có thu nhập 'khủng', các publisher thường hướng đến xây dựng nội dung nước ngoài. Việc này đòi hỏi họ phải làm bằng tiếng Anh và rất am hiểu thị hiếu của nước ngoài để xây dựng được một website có nội dung tốt, nhiều người xem. Nhiều publisher sở hữu các website được vào Top 100 của Mỹ cũng đang là những người Việt có thu nhập khủng từ kiếm tiền online, do các đối tác kinh doanh quảng cáo online lớn như Google, Propellerads, Criteo, MGID… trả, mỗi tháng có thể lên tới hàng tỷ đồng.

'Công nhân' làm thuê

Theo một tính toán chưa chính thức, quy mô của cộng đồng MMO Việt đang lên tới hàng nghìn người. Trong số này, cũng có nhiều cái tên "có tiếng" và được cộng đồng chia sẻ có thu nhập còn "khủng". Ngược lại, cũng có những người thu nhập một hai triệu và được ví như những "công nhân" chăm chỉ.

Một ví dụ đơn giản nhất về những "công nhân MMO" là đội ngũ gõ thuê captcha - hình ảnh chứa đoạn mã xác nhận giúp nhận biết người hay máy đang truy cập để ngăn chặn lập tự động tài khoản trên các diễn đàn, website... Do đó, việc gõ captcha thường do người thật được thuê gõ bằng tay. Tuy nhiên, khi gõ 1.000 captcha, mỗi công nhân mới được trả hơn chục nghìn đồng nên thu nhập chỉ từ một đến hai triệu đồng.

Tương tự, với những người thường tổng hợp và nhập dữ liệu và các website, thu nhập cũng chỉ khoảng 3-5 triệu đồng một tháng.

Môi giới

Cộng đồng MMO trên thế giới và Việt Nam ngày một nở rộ và có người ví nó đang vận hành như một nền kinh tế ảo với đủ các nghề, từ những người làm công nhân đến những tay môi giới (kết nối hàng hóa cho người bán và người mua) hay những tay đi buôn thực sự, chỉ ngồi ở Việt Nam vẫn có thể đặt hàng ở Trung Quốc đánh sang Mỹ bán và thu tiền thật.

Khác với các "công nhân", môi giới có thể hưởng thu nhập cao hơn khi kiếm tiền theo mô hình affiliate (tiếp thị qua đại lý). Bạn lập một website có thể tư vấn, giới thiệu về sản phẩm và được hưởng phần trăm trên doanh số bán hoặc tính theo số khách hàng chuyển tới website bán gốc. Amazon, Google, Paypal, Yahoo, Clickbank... là những công ty đang áp dụng hình thức này để tăng doanh thu bán hàng qua mạng.

Để làm mô hình này, bạn tìm kiếm những sản phẩm mới ra mắt và đăng ký làm đại lý affiliate. Sau đó, bạn tự xây dựng website, viết những bài tư vấn, giới thiệu sản phẩm rồi SEO các từ khóa liên quan để những từ khóa này sẽ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google sau khi sản phẩm ra mắt. Cứ mỗi lượt mua hàng bạn sẽ nhận được hoa hồng tương ứng.