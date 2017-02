Hoàn tất chuỗi 3F, Masan tăng trưởng lợi nhuận

Kết quả tài chính nổi bật năm 2016 Trong năm 2016, Masan đạt doanh thu thuần 43.297 tỉ đồng, tăng 41,4%; đạt EBITDA hợp nhất 9.670 tỉ đồng, tăng 44,6% so với năm 2015. Nhờ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao trong tất cả lĩnh vực kinh doanh, đồng thời việc giảm phân bổ lợi nhuận cho cổ phần thiểu số nhờ vào việc tăng cổ phần tại các công ty con, lợi nhuận thuần sau thuế của Tập đoàn đạt 3.772 tỉ đồng. Lợi nhuận thuần sau thuế sau lợi ích cổ đổng thiểu số tăng trưởng 88,8% lên 2.791 tỉ đồng, nghĩa là vượt chỉ tiêu 16% của mục tiêu lợi nhuận đã điều chỉnh tăng là 2.400 tỉ đồng. Nếu cộng lại phân bổ lợi thế thương mại và tài sản vô hình do ảnh hưởng của các giao dịch M&A thì lợi nhuận thuần “tính trên tiền mặt” đạt 3.392 tỉ đồng, tăng 77,8% so với cùng kỳ 2015.