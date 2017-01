Doanh nhân thường mua gì cầu may đầu năm?

Muối: "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" là câu thành ngữ khá phổ biến cho thấy tập tục của người Việt. Đầu năm mua muối để lấy may cho cả năm, mong muốn có cuộc sống đủ đầy. Cuối năm mua vôi để tân trang, sửa sang nhà cửa. Muối thường được bán nhiều vào mùng 1 Tết nhưng nhiều doanh nhân mua ngay từ đêm Giao thừa. Giám đốc một công ty xuất khẩu thủy sản cho biết, năm nào chị cũng mua 1 kg muối để lấy may và Đêm Giao thừa, sau khi làm lễ ở nhà, chị đến công ty và đặt túi muối ở ban thờ thổ công.

Vàng: Theo quan niệm từ xưa, ngày 10 tháng Giêng Âm lịch là ngày Thần Tài bay về trời nên nhiều người mua vàng để cầu tài lộc trong năm. Tục lệ này bắt nguồn từ miền Nam nhưng trong vài năm trở lại đây, nhiều người miền Bắc cũng hào hứng với tục lệ này. Tuy nhiên, theo một vài giám đốc doanh nghiệp, họ không quá cầu kỳ chờ đến mùng 10 mới mua vàng, chưa kể ngày này vốn lại rất đông đúc khó chen lấn xếp hàng. Thay vì vậy, khi du xuân đầu năm, gặp bất cứ cửa hàng vàng nào mở cửa họ sẽ vào mua một chỉ hoặc thậm chí nửa chỉ lấy lộc. "Miếng vàng đó mình sẽ cất trong ví để dành ít nhất đến hết năm cho may mắn", giám đốc một công ty kinh doanh đồ cho trẻ sơ sinh nói.

Xổ số: Không có tỷ phú nào làm giàu từ trúng số và cũng không có doanh nhân chăm chỉ thực thụ nào tin rằng xổ số là kênh đầu tư tốt cho công ty họ. Tuy nhiên, đầu năm các doanh nhân lại rất thích mua những tờ vé số, có thể chỉ vài nghìn đồng một tờ, để lấy may mắn, thử vận đầu năm.

Lửa: Theo quan niệm truyền thống, lửa mang lại may mắn, sự ấm áp và lộc trong năm mới. Do đó, nhiều doanh nhân có thói quen mua diêm, bật lửa hoặc tặng đối tác những chiếc bật lửa để cùng lấy may mắn cho nhau. Lửa mang lại điềm lành nên thậm chí, cũng nhiều gia đình chủ động mua gas trong ngày đầu năm và thấy việc hết gas trong những ngày Tết không còn là điều phiền muộn.

Son: Đây là món đồ được các nữ doanh nhân rất yêu thích và tự mua tặng chính bản thân trong những ngày đầu năm mới. Đặc biệt những thỏi son màu đỏ hoặc ánh đỏ rất được ưa chuộng.