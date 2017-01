BIDV nhận giải thưởng "Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2016"

Ngày 11-1, lễ trao giải thưởng The Asset Triple A Country Awards lần thứ 17 tổ chức tại Hồng Kông, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã vinh dự được tạp chí The Asset trao tặng 2 giải thưởng: Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2016 (Best bond house, Vietnam 2016) và Giao dịch phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ tốt nhất Việt Nam năm 2016 (Best Local Currency Bond, Vietnam 2016).

The Asset Triple A là giải thưởng thường niên truyền thống, uy tín được The Asset - Tạp chí chuyên sâu về lĩnh vực tài chính hàng đầu tại châu Á - tổ chức trong gần 20 năm qua nhằm tôn vinh các tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu xuất sắc và các giao dịch nổi bật.

Việc bình xét giải thưởng được thực hiện cẩn trọng và toàn diện dựa trên những tiêu chí như khối lượng giao dịch, cấu trúc sản phẩm, giá trị mang lại cho khách hàng cũng như nền tảng kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của tổ chức tư vấn đối với thị trường.

Tính từ năm 2007 đến nay, BIDV đã thực hiện tư vấn và thu xếp nhiều đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị lên tới gần 50.000 tỉ đồng cho khách hàng là các tập đoàn hàng đầu, doanh nghiệp Nhà nước và công ty tư nhân tại Việt Nam.

Thế mạnh của BIDV là đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính doanh nghiệp có chuyên môn cao và kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực tư vấn và cấu trúc sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp BIDV được các tạp chí tài chính quốc tế vinh danh là "Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam", tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu năng động nhất trên thị trường trái phiếu tại Việt Nam.