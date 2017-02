Ba lý do nên đầu tư vàng trong năm 2017

Trong hoàn cảnh bất ổn, vàng luôn là kênh đầu tư ưa thích của các nhà đầu tư do vàng an toàn hơn các hàng hóa khác. Với tình hình thế giới đầy biến động mà trọng tâm là chính trường Mỹ rất khó lường, Nasdaq (sàn giao dịch chứng khoán Mỹ) đưa ra 3 lý do được cho là củng cố niềm tin vào vàng trong danh mục đầu tư của bạn trong năm 2017:

Lo lạm phát tăng: Những tháng gần đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hứa hẹn sẽ nâng lãi suất nhiều lần trong năm 2017, điều có thể khiến lạm phát tăng cao. Mới đây nhất, ngày 18-1, chỉ số CPI tại Mỹ đã tăng 2,1%, mức tăng lớn nhất từ tháng 6-2014. Nỗi lo lạm phát lại là lực đẩy cho giá vàng. Theo số liệu của Wall Street Journal, một số nhà đầu tư đã có xu hướng mua vàng khi lạm phát có tín hiệu đi lên. Theo các nhà đầu tư, vàng sẽ là nơi giữ giá trị an toàn hơn khi các hàng hóa khác như trái phiếu, chứng khoán giảm do lãi suất tăng.

Vàng luôn là kênh đầu tư ưa thích của các nhà đầu tưẢnh: Thái Phương

Sự tương quan ngày càng cao: Một phương pháp đầu tư truyền thống khi xảy ra bất ổn trên thị trường là phân bổ đầu tư ra nhiều thị trường khác trên thế giới, nơi các điều kiện ổn định hơn. Tuy nhiên, ngày nay, khi mức độ toàn cầu hóa ngày càng tăng, sự tương quan giữa các thị trường trên thế giới cũng ngày càng lớn. Từ năm 1980 đến 1989, tỉ lệ tương quan giữa biến động thị trường Mỹ và thế giới chỉ là 0,47. Tuy nhiên, tỉ lệ tương quan hiện đã tăng lên tới 0,88, một con số gần như là đồng bộ. Vì vậy, sự đa dạng hóa đầu tư không còn hiệu quả như trước. Tình huống này đặt ra một thách thức với những nhà đầu tư đang sở hữu danh mục đầu tư đa dạng. Ngay cả việc cân bằng danh mục bằng trái phiếu cũng không đem lại hiệu quả nhiều. Một danh mục truyền thống gồm 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu nay cũng thể hiện sự tương quan tới 0,99 so với một danh mục toàn cổ phiếu.

Tình hình thế giới khó lường: Với sự bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, các chính sách dài hạn của chính quyền Mỹ trở nên không rõ ràng. Mặc dù thị trường chứng khoán đã tăng lên những mức cao mới nhờ kỳ vọng môi trường kinh doanh thân thiện hơn, tuy nhiên khó biết chắc sự tăng trưởng này sẽ kéo dài bao lâu. Giá cổ phiếu cao có nghĩa là các nhà đầu tư cần nhìn thấy mức lợi nhuận đáng kể của các công ty trong một vài quý tới và sẽ có một số công ty không đáp ứng được kỳ vọng này do họ được định giá cao chủ yếu do kỳ vọng. Trong khi đó, vàng, với số lượng hữu hạn, nên giá trị của nó ít bị ảnh hưởng bởi những lời hứa (cho dù có được thực hiện hay không) như giảm quy định chặt chẽ, cắt giảm thuế và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trên thực tế, theo Reuters, một số nhà quản lý quỹ đầu tư lớn ở Wall Street đã đặt cược lớn vào vàng, với quan điểm rằng phong cách điều hành của Tổng thống Mỹ và các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu sẽ kết hợp tạo ra nhiều bất ổn trên thị trường chứng khoán và hỗ trợ vàng tăng giá. Tuy nhiên, đầu tư vàng cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, tốt nhất nên được coi là một phần nhỏ của một bức tranh đầu tư lớn hơn của bạn.