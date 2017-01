Xông hơi: nhiều lợi ích nhưng nên thận trọng

Nhiệt độ phòng xông hơi trong khoảng từ 70°C-100°C với độ ẩm từ 10%-20% theo truyền thống xông hơi khô Phần Lan. Xông hơi kiểu Thổ Nhĩ Kỳ thường có độ ẩm cao hơn. Quá trình này có thể làm tăng nhiệt độ da lên 40 độ C. Xông hơi khô bằng than, củi và đá nóng cũng như nguồn nhiệt phát ra bằng điện thường có độ ẩm thấp và nhiệt độ cao trong khi xông hơi bằng đèn hồng ngoại thường có nhiệt độ thấp hơn - chỉ khoảng 60 độ C. Xông hơi bằng hơi nước đương nhiên có độ ẩm rất cao, vốn không phải là cách xông hơi truyền thống nhưng được xem là có lợi ích cho sức khỏe tương tự xông khô.

Lợi ích cho sức khỏe

Khi ngồi vào phòng xông hơi, nhịp tim tăng và mạch máu mở rộng hơn, làm tăng cường lưu thông máu. Lưu lượng máu chảy trong mạch được tăng cường như vậy có thể làm giảm đau cơ, cải thiện cử động khớp và giảm chứng đau do viêm khớp. Sức nóng trong xông hơi cũng có thể giúp chúng ta thư giãn, làm tăng cảm giác khoan khoái. Một khảo sát gần đây tại Phần Lan trên 2.315 đàn ông từ 42 đến 60 tuổi, được theo dõi trong 20 năm, đã cho thấy việc xông hơi khô thường xuyên có thể giảm thiểu nguy cơ tử vong từ bệnh tim mạch. Phân tích cho thấy những người xông hơi từ 2 đến 3 lần/tuần có nguy cơ tử vong đột ngột vì bệnh tim mạch thấp hơn 22% so với những người chỉ xông hơi 1 lần/tuần. Hơn thế nữa, những người xông hơi từ 4 đến 7 lần/tuần có nguy cơ tử vong đột ngột vì đau tim thấp hơn 63% so với những người chỉ xông hơi 1 lần/tuần. Cũng theo khảo sát của các nhà khoa học tại ĐH Đông Phần Lan, xông hơi khô có thể giúp kéo giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi.

Nhiều người thích xông hơi như cách thư giãn, giảm mỏi mệtẢnh: MNT

Có giả thuyết cho rằng ngồi xông hơi có tác dụng lợi ích cho tim mạch giống như tập thể dục ở mức độ trung bình. Lúc đó, sức nóng do xông hơi làm tăng nhịp tim lên tới 150 lần/phút và trái tim bơm máu cho cơ thể nhiều hơn, theo cách giống như tập thể dục giúp tăng cường lưu thông máu. Tuy nhiên, giới khoa học khuyến cáo không nên cho rằng xông hơi có thể thay thế chương trình tập luyện thể dục để duy trì sức khỏe tim mạch vì đã có những chứng cứ vững chắc hậu thuẫn cho lợi ích của việc tập luyện - vốn được xem là không thể thay thế. Mặt khác, tác dụng giảm stress do xông hơi mang lại cũng có khả năng giảm thiểu nguy cơ sự cố tim mạch. Do vậy, có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu thêm để xác định nguyên nhân mối liên quan giữa xông hơi với tỉ lệ tử vong giảm thiểu do đau tim.

Khả năng rủi ro và thận trọng

Theo Hội Tim Mỹ, xông hơi mức độ trung bình hầu như an toàn ở hầu hết mọi người. Tuy nhiên, việc thay đổi giữa nhiệt độ nóng khi xông hơi và lạnh ở hồ bơi là không nên, vì có thể làm tăng huyết áp đột ngột. Do xông hơi làm hạ huyết áp nên những người có huyết áp thấp nên tham khảo ý kiến thầy thuốc. Khuyến nghị này cũng dành cho những người đã từng trải qua cơn đau tim. Một trong những nguy cơ lớn nhất của xông hơi là mất nước do nước thoát ra nhiều qua mồ hôi, đặc biệt nguy hiểm là bệnh liên quan với nguy cơ mất nước cao như suy thận. Nhiệt độ tăng cao cũng khiến cho một số người bị chóng mặt, buồn nôn.

Bên cạnh lợi ích của xông hơi cũng có không ít lời truyền tụng thiếu cơ sở khoa học như quá trình đổ mồ hôi giúp giải độc cơ thể. Thực tế không đúng như vậy. Các chất độc như rượu, thủy ngân, nhôm... chỉ được thải chủ yếu qua thận, gan và ruột, chứ không qua mồ hôi. Đồn đại khác cho rằng xông hơi có thể dẫn tới giảm cân cũng không đúng. Thể trọng chỉ giảm sau khi xông hơi do mất nước và sẽ tăng lại sau khi ăn uống. Xông hơi chỉ làm cơ thể thoát nước qua mồ hôi, chứ chất béo không thể thoát đi.