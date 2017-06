Thay đổi thói quen ăn uống giúp giảm cân mà vẫn khỏe

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học cho thấy chỉ cần điều chỉnh nhỏ dần dần những thói quen ăn uống hàng ngày bạn đã thành công hơn trong việc giảm cân so với những người không theo lời khuyên thay đổi thói quen ăn uống không hợp lý.



Ăn sáng mỗi ngày

Các nghiên cứu cho thấy, những người ăn kiêng đạt được thành công hơn trong việc giảm cân và kiểm soát tốt cân nặng khi họ không nhịn ăn sáng. Lời khuyên quan trọng là hãy thử ăn các bữa sáng giống nhau trong tuần và đừng thay đổi thực đơn. Theo nghiên cứu, việc lặp lại cùng một bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân do mất ít thời gian có sẵn và thuận tiện trong khâu chuẩn bị. Ví dụ, một cái bánh nhỏ ăn kèm với bơ lạc và 1/2 quả chuối cắt lát. Bữa ăn này chỉ cung cấp 278 calo khiêm tốn nhưng lại có khả năng làm no do nhiều chất xơ và protein. Nó cũng dễ dàng để cầm đi, do đó bạn không thể nghĩ ra bất kỳ lời bào chữa nào kiểu như "Tôi không có thời gian để ăn sáng".

Giảm kích cỡ của suất ăn

Các nghiên cứu cho thấy chúng ta ăn ít hơn khi chúng ta dùng đồ đựng thức ăn nhỏ hơn. Lý thuyết là đôi mắt của chúng ta bị lừa khi nghĩ rằng chúng ta ăn nhiều hơn vì đĩa của chúng ta đã đầy, đồ đựng thức ăn nhỏ làm cho các phần thực phẩm trông lớn hơn. Kết quả là chúng ta hài lòng với lượng thức ăn ít hơn. Hãy thử mẹo này bạn sẽ thấy ngay hiệu quả.

Uống nhiều nước

Có lẽ bạn đã từng nghe nói từ trước, nhưng đây là một câu thành ngữ thân thiện gắn liền với chế độ ăn uống lành mạnh. Uống hai cốc nước trước bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân. Nước giúp bạn cảm thấy nhanh no hơn, vì vậy bạn ăn ít hơn và đương nhiên làm sụt giảm cân nặng.

Chuẩn bị sẵn thực phẩm

Thông thường người ăn kiêng có xu hướng ăn nhiều trái cây và rau họ cải - sản phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhưng không nhiều calo và chứa nhiều chất xơ, giúp bạn không bị đói. Đừng cất táo tươi của bạn sâu bên trong và bị lấp bởi các thực phẩm khác hoặc chôn cà rốt của bạn dưới các lọ hộp lỉnh kỉnh. Thay vào đó, hãy đặt trái cây và rau quả về phía trước và ở vị trí trung tâm trong tủ lạnh cũng như trong nhà bếp của bạn. Hãy để trái cây ở nơi dễ thấy, bạn sẽ tiếp cận với chúng để ăn vặt thay vì các thực phẩm khác. Rửa sẵn cần tây, ớt và các sản phẩm lành mạnh khác, sau đó gói chúng vào túi để bạn có thể dễ dàng lấy chúng một cách thuận tiện và nhanh chóng nếu có nhu cầu chế biến bữa ăn lành mạnh.

Ăn vặt bằng sữa chua

Yogurt gần đây được xác định là thức ăn tăng cường giảm cân hàng đầu của Đại học Harvard do có nhiều chất đạm, giúp bạn hấp thụ nhiều carbs hơn. Hãy ăn sữa chua nguyên chất đã loại bỏ chất béo vào bữa phụ và không thêm đường hoặc chất béo no. Probiotics trong sữa chua có thể giúp bạn đốt cháy chất béo. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm cho những người thừa cân với chế độ 1/2 cốc sữa chua mỗi tối trong 6 tuần. Nhóm người đã ăn sữa chua bổ sung thêm một lượng probiotic (Lactobacillus fermentum hoặc L. amylovorus) đối chứng với một nhóm khác ăn sữa chua thường xuyên nhưng có hàm lượng probiotic thấp. Mặc dù không ai trong số các đối tượng giảm cân nhưng những người tiêu thụ sữa chua giàu probiotic đã mất từ 3 đến 4% lượng mỡ cơ thể so với 1% ở nhóm kia.

Tận hưởng một chút những món khoái khẩu

Đừng vứt bỏ tất cả các loại thực phẩm yêu thích của bạn. Làm như vậy có thể dẫn đến thất bại và chế độ ăn kiêng sẽ không bền vững do cảm giác bị tước đoạt có thể khiến bạn ăn quá nhiều. Theo một nghiên cứu, việc thưởng thức một lượng nhỏ đồ ăn khoái khẩu hàng ngày thực sự sẽ không phá hoại nỗ lực giảm cân của bạn. Vấn đề là bạn chỉ giữ một lượng nhỏ chiếm khoảng 150 calo hoặc ít hơn.