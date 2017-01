Tác dụng chữa bệnh đa dạng của tỏi

Suốt lịch sử nhiều nước ở Trung Đông và Đông Á, tỏi đã được sử dụng để trị bệnh viêm phế quản, cao huyết áp, lao, rối loạn chức năng gan, lỵ, đau bụng, đầy hơi, thấp khớp, đái tháo đường, sốt và trị giun. Theo ghi nhận của tổ chức Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, tỏi được sử dụng rộng rải trong các trường hợp liên quan đến tuần hoàn máu và tim như xơ vữa động mạch, cholesterol cao, đau tim, bệnh mạch vành và cao huyết áp cũng như được nhiều người sử dụng để ngừa một số dạng ung thư như phổi, tuyến tiền liệt, dạ dày, trực - kết tràng và ung thư vú. Gần đây, một số khảo sát đã nêu khả năng về tác dụng trị liệu nhiều bệnh của củ tỏi.

Đối phó ung thư

Trong công trình được công bố trên tạp chí Cancer Prevention Research, các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh tỉnh Giang Tô đã khảo sát trên 1.424 bệnh nhân ung thư phổi và 4.543 người bình thường. Phân tích cho thấy những người dùng tỏi ít nhất 2 lần/tuần có nguy cơ bị ung thư phổi giảm 44% so với những người không dùng tỏi.

Một khảo sát của nhóm nghiên cứu người Mỹ tại ĐH Nam Carolina được công bố trên tạp chí Cancer nêu khả năng các thành phần organo-sulfur trong tỏi có thể phá hủy các tế bào trong u nguyên bào đệm - một dạng khối u ung thư não. Cả 3 thành phần diallyl sulfide, diallyl disulfide và diallyl trisulfide đều có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư, trong đó diallyl trisulfide có hiệu quả cao hơn cả. Đồng tác giả nghiên cứu, TS Ray Swapan, nhấn mạnh: “Nghiên cứu này nêu bật hứa hẹn lớn lao về thành phần thảo dược tự nhiên giúp kiểm soát sự tăng trưởng của tế bào u não. Trước tiên, cần có mẫu thí nghiệm trên khối u não động vật trước khi áp dụng liệu pháp chiến lược này cho bệnh nhân”.

Nhóm bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật đã khảo sát mối liên quan giữa thói quen dùng thực vật thuộc chi hành với việc phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả khảo sát được công bố trên tờ Asian Pacific Journal of Cancer Prevention hồi tháng 5-2013 nêu khả năng thực vật thuộc chi hành, đặc biệt là tỏi, có thể giúp kéo giảm đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Tỏi được xem là gia vị tốt cho sức khỏe Ảnh: MEDICAL NEWS TODAY

Những lợi ích khác

Thành phần diallyl sulfide trong tỏi công hiệu gấp 100 lần 2 loại kháng sinh thông thường để đối phó với vi khuẩn gây nhiễm trùng ruột Campylobacter, theo kết quả nghiên cứu của TS Xiaonan Lu và cộng sự tại ĐH Bang Washington (Mỹ) được công bố trên tờ Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Nhóm nghiên cứu tại ĐH Emoy (Mỹ) đã phát hiện thành phần diallyl trisulfide trong dầu tỏi giúp bảo vệ tim bệnh nhân trong giai đoạn phẫu thuật và sau cơn đau tim cũng như hữu ích trong điều trị suy tim. Phát hiện này được công bố tại hội nghị của Hội Tim Mỹ ở TP Orlando (bang Florida) hồi năm 2011. Một nghiên cứu khác được công bố trên tờ Journal of Agricultural and Food Chemistry nêu khả năng dầu tỏi có thể giúp bệnh nhân đái tháo đường ngăn ngừa bệnh cơ tim - dạng bệnh mạn tính khiến cơ tim dày, to hoặc cứng hơn bất thường và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở bệnh nhân đái tháo đường. Chiết xuất từ tỏi có thể giúp hạ cholesterol trong máu và hạ huyết áp ở bệnh nhân cao huyết áp theo khảo sát của các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ tại ĐH Ankara được công bố trên tờ Journal of Nutritional Biochemistry. Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc tại ĐH Sơn Đông được công bố trên tạp chí Biochimica et Biophysica Acta nêu khả năng thành phần diallyl disulfide từ tỏi có tác dụng hạn chế tổn thương gan do dùng rượu. Việc dùng tỏi để phòng ngừa cảm cũng được nhóm thầy thuốc Mỹ đề xuất trên tạp chí American Family Physician. Theo đó, tỏi có thể giúp kéo giảm số lần bị cảm nhưng ít có tác dụng khi triệu chứng cảm kéo dài.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh tại Học viện King’s College London và ĐH Đông Anglia được công bố trên tạp chí BMC Musculoskeletal Disorders cho thấy phụ nữ dùng nhiều hành tỏi ít nguy cơ bị viêm khớp hông. Còn theo giải thích của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Y tế công Na Uy đăng trên tờ Journal of Nutrition, tình trạng thai phụ bị nhiễm trùng có khả năng dẫn đến sinh non và việc dùng hành tỏi có thể hạn chế nguy cơ bị nhiễm trùng ở phụ nữ mang thai và do vậy, giúp giảm thiểu nguy cơ sinh non.