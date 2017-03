Những ngộ nhận về dinh dưỡng

1. Gạo càng trắng, chất lượng càng cao

Mức độ trắng của gạo có liên quan đến lớp cám bên ngoài. Lớp cám bị loại bỏ càng cao, gạo càng trắng, dinh dưỡng mất mát càng nhiều, bởi trong cám chứa nhiều vitamin nhóm B và chất xơ, mầm gạo có chứa vitamin E và nhiều axít béo không bão hòa. Người thường xuyên dùng gạo trắng tinh dễ thiếu vitamin B1 và B2.

2. Người bệnh sỏi thận không thể bổ sung canxi

Sỏi thận phần nhiều do oxalat canxi tích tụ trong nước tiểu, chủ yếu là hấp thu quá nhiều axít oxalic. Mấu chốt để phòng ngừa sỏi thận là giảm hấp thu thức ăn chứa nhiều axít oxalic như bó xôi, măng, củ niễng… Những thức ăn này nên dùng hạn chế, khi ăn cần luộc sôi để loại bỏ hàm lượng axít oxalic.

3. Trái cây thay thế được rau cải

Trái cây giúp bổ sung vitamin và khoáng tố nhưng không thể thay thế rau cải vì vitamin và chất khoáng trong trái cây không toàn diện. Chẳng hạn, trong 100 g táo tây chỉ chứa 4 mg vitamin C, trong 100 g cải thảo chứa 36 mg vitamin C. Ngũ cốc là thức ăn chính nuôi dưỡng cơ thể, thịt cá là thức ăn bồi bổ cơ thể, rau cải là thức ăn chính bổ sung vitamin và khoáng tố, trái cây là thức ăn hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng. Mỗi loại thức ăn có đặc điểm và tác dụng dinh dưỡng riêng.

4. Rau cải không tốt như thịt, cá, trứng

Các loại thức ăn đều có đặc điểm về hàm lượng, như trong thịt, trứng, cá chứa nhiều protid, lipid; trong rau cải chứa nhiều vitamin và khoáng tố; trong lương thực (ngũ cốc) chứa nhiều carbohydrate và vitamin nhóm B. Chúng bổ sung cho nhau và không thể thay thế vai trò của nhau.

5. Ăn mỡ ít, nên ăn dầu thực vật

Dầu thực vật cũng là chất béo, hấp thu quá nhiều dễ gây bệnh như béo phì, cao mỡ máu, tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ và không tốt cho tim mạch; hơn nữa, trong dầu ăn có chứa nhiều axít béo không bão hòa, dễ bị ôxy hóa, có hại cho sức khỏe. Nên chọn dầu thực vật chứa axít béo không bão hòa đơn nhiều hơn, chẳng hạn như dầu ô liu hoặc dầu trà.

6. Người bệnh đái tháo đường nên ít ăn bột đường

Đường huyết có liên quan đến hấp thu carbohydrate (chất bột đường). Người bệnh đái tháo đường nên khống chế hấp thu carbohydrate để phòng ngừa đường huyết vượt ngưỡng. Trong điều kiện cân nặng bình thường, bảo đảm hấp thu năng lượng bình thường, chất carbohydrate vẫn bảo đảm chiếm 60%-65% tổng năng lượng. Mỗi khi ăn nên hấp thu thức ăn nhiều xơ như yến mạch, rau cải tươi… để đường huyết không tăng cao. Do vậy, với người bệnh đái tháo đường, không phải càng ít ăn carbohydate càng tốt mà nên có sự bổ sung hợp lý.

7. Buổi tối chỉ ăn rau có thể giảm béo

Nguyên nhân chính của chứng béo phì đơn thuần là năng lượng hấp thu quá nhiều, tiêu hao quá ít, năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành chất béo tích tụ lại, rồi hình thành béo phì. Ba chất dinh dưỡng lớn sản sinh năng lượng là protid, lipid, carbohydrate. 1 g lipid sản sinh 9 kcalo, 1 g protid hoặc carbohydrate sản sinh 4 kcalo năng lượng.

Ít ăn cơm có thể ít hấp thu carbohydrate, giảm hấp thu năng lượng nhưng ăn nhiều rau cải sẽ hấp thu nhiều chất béo, sản sinh năng lượng càng cao, không đạt mục đích giảm béo phì.

8. Bổ sung vitamin C dễ gây sỏi thận

Vitamin C có vai trò trong việc tạo thành collagen, làm đàn hồi mạch máu, giúp vết thương mau lành, có tác dụng chống ôxy hóa, thúc đẩy hấp thu sắt và tăng cường khả năng miễn dịch. Lượng hấp thu vitamin C hằng ngày của người trưởng thành là 100 mg, mức cao nhất là 1.000 mg. Để bổ sung vitamin C, chỉ cần hấp thu trong giới hạn 1.000 mg mỗi ngày sẽ không xảy ra sỏi thận.