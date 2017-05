Người bán collagen trên mạng lúng túng khi chứng minh chất lượng sản phẩm

"Ai dùng cũng thấy hiệu quả mà, cần gì giấy chứng nhận chất lượng"

Không chỉ có những lời quảng cáo với công dụng vượt trội như giúp da giảm nhăn, chống sạm nám nhanh chóng sau khi dùng 1 tuần, nhiều người bán cho đưa ra rất nhiều review "5 sao" của người từng sử dụng về những loại collagen này. Chiêu được nhiều "hotgirl" bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp trên facebook hay áp dụng là chụp ảnh màn hình những tin nhắn được cho là của khách hàng gửi về. Tuy nhiên, có thật là của khách hàng đã sử dụng hay không thì chỉ có trời mới biết.

Khi được hỏi sản phẩm collagen đang bán có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng và đảm bảo an toàn hay không, một người bán collagen trên mạng có địa chỉ tại Q.3, TP HCM phân bua, "Bạn yên tâm, mình bán lâu rồi. Ai dùng cũng thấy hiệu quả mà. Bạn không thấy mấy tin nhắn khen sản phẩm à. Cần gì giấy chứng nhận chất lượng chứ". Đợi một lúc thấy người mua không trả lời, người bán này nói tiếp, "Với lại mình lấy nguồn xách tay nước ngoài, mấy giấy giờ đó không có đâu. Bạn tin thì mua, không tin thì thôi vậy".

Cần lưu ý gì để chọn được collagen có hiệu quả và an toàn?

Nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra khi chị em tin theo lời quảng cáo ngon ngọt của những người bán collagen trên mạng và phải "trả giá". Không rõ về nguồn gốc sản phẩm, không có giấy tờ chứng nhận chính hãng, chị em chỉ biết đó là những sản phẩm có thương hiệu ngoại nhập, đã nhiều người dùng và nói là có hiệu quả. Trên thực tế, nhiều hậu quả không mong muốn đã xảy ra. Nhẹ là tốn tiền bạc và công sức để dùng mà không hề thấy hiệu quả, hoặc hiệu quả rất ít. Nặng hơn thì bị dị ứng, nổi mẩn đỏ, da ngứa và sạm màu đi, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, hại gan, hại thận…

BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM cảnh báo (theo chia sẻ tại báo Vietnamnet, link http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/ham-dep-da-bi-hai-than-voi-collagen-xach-tay-219591.html), "Rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra khi dùng thực phẩm chức năng, cụ thể là collagen trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Nghiêm trọng hơn cả, các chất độc hại trong đó có thể khiến các tế bào trong cơ thể bị biến đổi và làm suy giảm chức năng của nhiều cơ quan nội tạng như gan, thận, tiêu hóa".

Chọn những sản phẩm collagen có thành phần được kiểm nghiệm lâm sàng để đảm bảo an toàn và hiệu quả

Tất nhiên, vẫn có những sản phẩm collagen đảm bảo an toàn và hiệu quả thực sự khi sử dụng, chị em không nên vì một lần sai lầm mà "nghĩ oan" cho tất cả sản phẩm collagen trên thị trường. Để tìm kiếm và chọn được những sản phẩm collagen an toàn và hiệu quả, bảo vệ bản thân trước "ma trận" collagen kém chất lượng, xách tay/ngoại nhập, thật giả lẫn lộn, phái đẹp cần phải kiểm tra thật kỹ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, lên website của nhà sản xuất để tìm hiểu thông tin dù đó là collagen nhập khẩu hay trong nước. Đặc biệt, cần tìm hiểu xem thành phần collagen của sản phẩm đó đã được kiểm nghiệm lâm sàng hay chưa. Bởi kiểm nghiệm lâm sàng chính là tiêu chí hàng đầu để đảm bảo sản phẩm đó có hiệu quả hay không, sử dụng bao lâu thì thấy hiệu quả cũng như đảm bảo sự an toàn khi sử dụng.



Khi muốn biết một sản phẩm collagen có thành phần đã được kiểm nghiệm lâm sàng hay chưa, chị em có thể gọi đến tổng đài tư vấn, hỏi trực tiếp người bán hoặc lên website của nhà sản xuất để tìm hiểu. Đây là những việc làm rất đơn giản và nhanh chóng nhưng giúp đảm bảo quyền lợi sự an toàn cũng như hiệu quả khi chị em sử dụng các sản phẩm collagen hiện nay.