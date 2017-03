Loại trái phương Tây xem là ''thần dược'', Việt Nam bỏ phí

Thành phần dinh dưỡng trong trái sơ ri

Sơ ri có lượng vitamin A và C cực khủng: một quả sơ ri chứa lượng vitamin A gần bằng với một củ cà rốt có kích thước trung bình. Đồng thời, hàm lượng vitamin C trong một trái sơ ri gấp 20 – 40 lần so với một quả chanh. Và một ly nước ép sơ ri 180ml có lượng vitamin C tương đương với 15 lít nước cam.

Ngoài ra, trong sơ ri còn có sự hiện diện của vitamin B tổng hợp cùng các khoáng chất như sắt, ma giê, kali, kẽm, chất xơ, protein, lipic, axit pholic... Nó không chỉ tốt cho sức khỏe mà các chuyên gia còn khuyên chúng ta nên ăn loại quả này thường xuyên để có được làn da và vóc dáng như ý.

Giúp sáng da, ngừa mụn

Sơ ri có thể được xem là loại trái cây tuyệt vời cho làn da. Sơ ri giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, loại bỏ độc tố trong cơ thể, ngăn ngừa mụn trứng cá rất hiệu quả. Do đó, nếu ăn sơ ri đều đặn thì không lâu sau bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, trơn láng.

Đặc biệt, thành phần vitamin C và A dồi dào có trong sơ ri còn mang đến tác dụng ức chế sự hình thành hắc sắc tố melanin nên sẽ nhanh chóng mang lại cho bạn làn da trắng sáng tự nhiên hoàn hảo.

Chống lão hóa hiệu quả

Trong sơ ri có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa cực mạnh nên được xem là thực phẩm chống già cực hiệu quả. Ngoài ra, chính lượng vitamin C dồi dào kích thích sản xuất collagen giúp cho làn da luôn săn chắc, căng mịn. Đồng thời, vitamin A ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do trong cơ thể hạn chế lão hóa da cực hiệu quả.Vì thế, thường xuyên măm loại quả này, da bạn sẽ không bị chảy xệ, không nếp nhăn nên lúc nào cũng tươi trẻ và đầy sức sống.

Ăn sơ ri giúp giảm cân

Chính hàm lượng vitamin C cực cao trong sơ ri không chỉ giúp chuyển hóa mỡ thành năng lượng cho bạn hoạt động không mệt mỏi mà còn giúp đào thải hiệu quả lượng mỡ thừa trong cơ thể. Chỉ cần sau bữa ăn 30 – 60 phút bạn ăn sơ ri đều đặn hàng ngày, trong vòng 1 tuần bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả giảm cân rõ rệt.