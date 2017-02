“Hoàng Đế Nội Kinh”: Một thiên cổ kỳ thư

“Hoàng Đế Nội Kinh” không chủ trương duy vật thô sơ thuần túy, cũng không cổ vũ cho một thái độ thần bí vô căn cứ mà đề cao sự thẩm thấu giữa “thần” và “hình”. Con người, nhìn từ góc độ của Nội Kinh, là một bộ phận hữu cơ bất khả phân ly với toàn thể vũ trụ xung quanh, một quan niệm sinh thái học hoàn toàn phù hợp với thời đại. Việc ẩm thực, rèn luyện và nâng cao sức khỏe xưa nay trong truyền thống Đông Á vẫn nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết này giữa con người và môi trường. Điều này thể hiện rất rõ trong học thuyết tạng tượng của Nội Kinh, lấy lục phủ ngũ tạng và 12 kinh mạch làm cơ sở vật chất và nghiên cứu sự hoạt dụng của chúng trong mối quan hệ qua lại biện chứng giữa môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Khác với y học Tây phương, Nội Kinh xem tinh, khí, huyết, thần là tứ bảo của cơ thể, có chức năng cung cấp năng lượng và duy trì mọi hoạt động của cơ thể. Những lý luận căn bản của ngành đông y mà bất kỳ lương y nào cũng phải quán triệt đều bắt nguồn từ cuốn y thư vĩ đại này.

Linh Khu và Tố Vấn được dịch sang Việt ngữ

Nội Kinh và truyền thống tư duy Đông Á nói chung thường nhấn mạnh tính kết nối, quan hệ hữu cơ, không thể tách rời giữa con người và môi trường tự nhiên xung quanh. Đạo sống cho hạnh phúc an lạc cũng được Nội Kinh chỉ ra rất tỏ tường: sinh hoạt hài hòa với tự nhiên: “Sống theo đúng quy luật âm dương (pháp vu âm dương), hòa hợp với thuật số (hòa vu thuật số), ăn uống chừng mực (ẩm thực hữu tiết), sinh hoạt đều đặn có giờ giấc (khởi cư hữu thường)”...

Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang đã đầu tư hết sức công phu cho bản dịch “Hoàng Đế Nội Kinh” từ phần nội dung đến khâu biên tập, thiết kế hình thức, in ấn. Riêng phần biên tập và in ấn đã kéo dài hơn 1 năm với sự cộng tác và nỗ lực của rất nhiều người (tập 1 gồm 694 trang, tập 2 gồm 877 trang in khổ lớn). Riêng phần in nguyên văn chữ Hán kèm theo với bản dịch là hết sức có giá trị. Với phần chính văn, kèm theo phiên âm và giải nghĩa, những người đang tự học Hán văn đông y sẽ có một nguồn tài liệu hết sức phong phú để nâng cao khả năng đọc y thư chính gốc một cách đáng kể.