Đau lưng dưới bắt nguồn từ… chiếc ví

Thoái hóa cột sống từ một thói quen

Khi nhắc tới ví là nguyên nhân gây đau lưng, kích thước của nó là điều đáng bàn. Nam giới thường đút ví sau quần và ngồi trên một xếp tiền & thẻ dày cộp, điều này vô tình làm cột sống lệch ra khỏi vị trí thông thường. Tình trạng kéo dài có thể gây thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm.

Phòng ngừa đau cột sống do "hội chứng ví dày"

Chuyên gia khuyến cáo tốt nhất là chỉ để những thứ thực sự cần thiết vào ví làm nó mỏng nhất có thể.