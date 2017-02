Công việc nặng, theo ca ảnh hưởng đến sinh sản

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát những dấu chỉ về dự trữ buồng trứng của 473 phụ nữ đang điều trị hiếm muộn, cũng như xem xét về đáp ứng buồng trứng ở 313 người cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở nhóm này. Có 4/10 trong tổng số người cho biết nâng vật nặng là một phần trong công việc của họ và khoảng 9% có làm việc ban đêm hoặc luân phiên theo ca.

Thường nâng vật nặng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ảnh Medical News Today

Kết quả cho thấy những người làm việc theo ca có số trứng chín ít hơn người làm việc với giờ giấc ổn định (ít hơn bình quân 2 trứng chín). Những người thường nâng vật nặng có ít hơn trung bình 1 trứng chín so với những phụ nữ ít nâng vật nặng. Trong nhóm phụ nữ trải qua chu kỳ IVF, những người thường nâng vật nặng có dự trữ buồng trứng thấp hơn 8,8% và lượng trứng chín ít hơn 14% so với người không nâng vặt nặng. Khác biệt về dự trữ buồng trứng và đáp ứng buồng trứng ở những phụ nữ làm theo ca thậm chí còn đáng kể hơn so với ở người làm việc nặng.

Dự trữ buồn trứng được thể hiện bằng số lượng trứng đang có và mức độ hormone kích thích nang trứng. Đáp ứng buồng trứng được xem xét bằng số lượng trứng chín có khả năng phát triển thành phôi khỏe mạnh.