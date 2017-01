Chuối: Trái cây bổ dưỡng, phổ biến

Theo trang tin Medical News Today, 1 trái chuối trung bình tương đương 1 suất ăn nặng 126 g có chứa: 110 calo, 30 g carbohydrate, 3 g chất xơ và 1 g protein; không chứa chất béo, cholesterol và muối. Khẩu phần như vậy cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như: 5 mg vitamin B6, 3 mg mangan, 9 mg vitamin C, 450 mg kali, 34 mg magiê, 25 mcg folate, 1 mg riboflavin, 8 mg niacin, 81 IU (đơn vị quốc tế) vitamin A và 3 mg sắt.

Lợi ích nhiều mặt

Những khảo sát khoa học gần đây cho thấy lợi ích nhiều mặt nhờ ăn chuối. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh tại Học viện Imperial College of London cho thấy trẻ em dùng 1 trái chuối mỗi ngày có thể giúp kéo giảm 34% nguy cơ xảy ra cơn suyễn. Ăn nhiều hoặc uống nước ép chuối, cam vào 2 năm đầu đời có thể kéo giảm nguy cơ bị bệnh bạch cầu ở trẻ em.

Nhờ vào nguồn vitamin C dồi dào, chuối có thể giúp cơ thể chống lại sự hình thành các gốc tự do - vốn từng được biết là nguyên nhân của bệnh ung thư và nhiều bệnh mạn tính khác. Việc tiêu thụ nhiều chất xơ từ trái cây như chuối cũng có thể kéo giảm đáng kể ung thư trực - kết tràng. Đối với bệnh đái tháo đường, nhiều nghiên cứu từng cho thấy ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ như chuối có thể giúp hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường type 1 cũng như giúp cải thiện mức độ đường huyết, chất béo và insulin ở người bị đái tháo đường type 2. Bản hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người Mỹ yêu cầu nữ giới nên dùng từ 21-25 g chất xơ và nam giới từ 30-38 g chất xơ trong khi chỉ cần 1 trái chuối đã có thể chứa khoảng 3 g chất xơ. Chuối cũng có thể giúp bệnh tiêu chảy mau hồi phục. Theo đó, chất điện phân như kali bị mất rất nhiều do tiêu chảy và khiến bệnh nhân cảm thấy yếu sức. Ăn chuối trợ giúp điều chỉnh và phục hồi sự lưu giữ kali.

Trái chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là giàu kali Ảnh: Internet

Chuối có tác dụng hạ huyết áp nhờ giàu kali nhưng lại không chứa muối. Kali có tác dụng giãn mạch máu và khẩu phần ăn giàu kali có thể giúp kéo giảm 20% nguy cơ tử vong do mọi bệnh tật. Kali, chất xơ, vitamin C và vitamin B6 trong trái chuối là trợ giúp phối hợp tốt cho một trái tim khỏe. Chuyên gia tim mạch Mỹ Mark Houston thuộc Học viện Y khoa Vanderbilt khẳng định rằng sự thay đổi chế độ ăn quan trọng nhất để giảm thiểu nguy cơ bệnh tim mạch là tăng kali song song với giảm muối. Một khảo sát mới đây đã cho thấy những người tiêu thụ 4.069 mg kali/ngày có nguy cơ tử vong vì bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim thấp hơn 49% so với những người tiêu thụ kali ít nhất (chỉ trong khoảng 1.000 mg/ngày). Dung nạp nhiều kali cũng có thể giúp kéo giảm nguy cơ đột quỵ, giảm mất mát khối lượng cơ, giảm hình thành sỏi thận và bảo tồn mật độ xương. Chuối còn chứa chất tryptophan - một dạng axít amin mà một số nghiên cứu phát hiện có thể giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ trí nhớ.

Trái cây phổ biến, lâu đời

Nhiều chuyên gia đã xếp chuối là trái cây có hàm lượng dinh dưỡng hàng đầu, lại phổ biến khắp thế giới, nên đặc biệt quan tâm. Hiện nay, chuối được trồng ở ít nhất 107 nước, là dạng nông phẩm thu hoạch có giá trị tài chính đứng hàng thứ tư trên thế giới. Người Mỹ dùng chuối nhiều tương đương với táo và cam cộng lại. Một chế độ ăn kiêng giúp giảm béo khá phổ biến từ năm 2008 đề xuất ăn sáng 1 trái chuối, ăn trưa bình thường và ăn ít trước 20 giờ. Trái chuối cũng được chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Chuối là trái cây có từ rất lâu đời. Trong tác phẩm mang tên “Chuối: Số phận của loại trái cây làm thay đổi thế giới”, nhà văn, nhà báo người Mỹ Dan Koeppel theo dõi dấu vết trái chuối ngược về quá khứ, nêu giả thuyết mới về huyền thoại lịch sử tại vườn địa đàng. Nơi đó, tác giả tin rằng Adam đã trao cho Eva quả chuối chứ không phải quả táo như đã được thuật lại theo truyền thống Cơ đốc giáo.

Tóm lại, chuối là một trong những dạng trái cây đáp ứng nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, việc dùng quá nhiều kali có thể gây hại ở những người có chức năng thận hoạt động kém. Có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu thận không loại bỏ lượng kali dư thừa khỏi cơ thể. Loại thuốc chẹn bêta thường được kê toa trị đau tim có thể làm tăng lượng kali trong máu nên những người dùng thuốc này nên ăn chuối vừa phải.