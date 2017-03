Cách giữ cho da khỏe và trẻ

Các chuyên gia khuyến nghị những cách tốt nhất để giữ làn da đẹp và lâu lão hóa là bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, không hút thuốc lá, ngủ đầy đủ, giữ ẩm và cẩn trọng khi làm sạch da.

Ba cách bảo vệ

Phơi nhiễm với tia cực tím do trời nắng không chỉ dẫn tới nguy cơ ung thư da mà còn ảnh hưởng xấu lên elestin (dạng protein có tác dụng giúp da đàn hồi) dễ khiến da bị nhăn, giảm độ dẻo dai và khả năng nổi vết đốm. Theo tổ chức phi lợi nhuận Mayo Clinic, hầu hết những thay đổi dẫn tới lão hóa trên da thường do thời gian phơi nắng gây ra. Để bảo vệ da trước ánh nắng, các chuyên gia khuyên 3 cách:

- Hạn chế ra ngoài trời khi nắng gắt (lúc có thể gây tổn hại da nhiều nhất), tùy theo mùa, trung bình khoảng từ 10 đến 16 giờ.

- Mặc trang phục bảo vệ như áo tay dài, găng tay, quần dài, mũ rộng vành khi ra nắng. Cần lưu ý rằng các loại vải sợi khít có mức độ bảo vệ tốt hơn loại vải sợi thưa.

- Sử dụng kem chống nắng có khả năng chống nắng bảo vệ da (SPF) cao hơn 15 và thường nên thoa 20 phút trước khi ra nắng, thoa tiếp sau mỗi 2 giờ nếu vẫn còn phơi nắng. Cần sử dụng với tần suất dày hơn khi xuống nước hoặc ra nhiều mồ hôi.

Bảo vệ kỹ làn da dưới ánh nắng là một trong những cách để giữ làn da khỏe mạnh Ảnh: MNT

Không hút thuốc, cân nhắc với rượu

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Michigan được công bố trên tạp chí Archives of Dermatology cho thấy hút thuốc lá dễ gây lão hóa da. Họ so sánh mức độ lão hóa da bên trong phần trên cánh tay (vùng được chọn do ít bị phơi nắng) của 2 nhóm người có và không hút thuốc lá từ 22 đến 91 tuổi. Nhóm nghiên cứu nhận thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ lão hóa và đặc biệt là người nào càng hút thuốc nhiều, độ lão hóa càng tăng. Chuyên gia Indy Rihar thuộc Tổ chức British Skin Foundation giải thích rằng hút thuốc làm giảm độ đàn hồi của da do thuốc lá phá vỡ và hạn chế sản sinh collagen. Collagen là một loại protein giúp da khỏe mạnh nhưng suy thoái dần theo tuổi tác dẫn đến những nếp nhăn. Hút thuốc lá khiến quá trình đó diễn ra sớm hơn và làm những mạch máu nhỏ li ti trên da khít lại khiến tế bào da tiếp nhận ít lượng ôxy và chất dinh dưỡng, làm cho độ đàn hồi bị hạn chế và thúc đẩy lão hóa. Mayo Clinic cũng nêu khả năng hơi nóng do điếu thuốc lá cháy gần mặt ảnh hưởng xấu lên da mặt.

Rượu làm cơ thể và da mất nước, khiến da giảm tươi sáng nên người dùng rượu cần lưu ý uống nhiều nước, nước ép trái cây.

Da cần sạch và giữ ẩm

Vài khảo sát đã từng cho thấy khá đông phụ nữ có trang điểm nhưng thường không chú ý tẩy trang kỹ trước khi lên giường ngủ và điều đó gây tổn hại da mặt về lâu dài. Giữ da sạch cũng là phần quan trọng trong việc chăm sóc da vì giúp da thoát khỏi bụi bẩn và vi khuẩn, là điều kiện then chốt khiến da mềm mại. Có thể dùng nước ấm để tắm nhưng không được quá nóng và nên giới hạn dưới 15 phút vì da tiếp xúc với nước ấm quá lâu có thể bị mất đi chất dầu vốn có. Nên dùng xà phòng có độ tẩy rửa nhẹ và tránh các loại mỹ phẩm gây kích ứng da, đặc biệt là những người có da nhạy cảm. Khi tẩy trang, chú ý chăm sóc vùng da quanh mắt.

Sau khi tẩy trang, sử dụng chất giữ ẩm cho da đối với người da khô. Đây là điều quan trọng vì giúp da duy trì độ ẩm tự nhiên cũng như bảo vệ da trước sự thay đổi của thời tiết. Nên lưu ý, người có da khô cần tránh dung dịch dưỡng da có chất cồn trong khi người có da nhờn nên tránh dung dịch nền là dầu (có thể sử dụng sản phẩm căn bản là nước). Với người có da nhờn, thường không cần thiết phải sử dụng chất giữ ẩm.

Ngủ ngon giúp da khỏe

Giấc ngủ có chất lượng là điều quan trọng để có được làn da lành mạnh. Thiếu ngủ hoặc ngủ không ngon giấc khiến da trông thô và già nua. Chất lượng giấc ngủ kém là vòng luẩn quẩn vì mất ngủ gây kích thích thần kinh, dễ dẫn tới lo âu, trầm cảm. Nên bảo đảm có sự vận động thể chất đầy đủ để có thể giúp giảm căng thẳng và ngủ ngon. Yoga, bơi lội và các hình thức luyện tập khác có thể giúp cải thiện giấc ngủ. Việc tập thể dục ngoài trời làm tăng cường lượng ôxy lưu thông trong cơ thể, giúp làn da sống động và khỏe mạnh hơn. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh, uống nhiều nước, không dùng chất kích thích dẫn đến hoạt động của hệ tuần hoàn và tiêu hóa lành mạnh cũng phần nào ảnh hưởng tốt đến làn da.

Thận trọng khi cạo lông

Nhiều người hay cạo lông nhưng biện pháp này có thể kích ứng da, đặc biệt là đối với loại da mỏng, khô và nhạy cảm. Các chuyên da thuộc Mayo Clinic khuyên nên cạo sau khi tắm, rửa bằng nước ấm hoặc áp khăn sạch thấm nước ấm vào vùng da muốn cạo để làm mềm lông và không nên cạo trên da khô. Sử dụng dao cạo mỏng, sắc và cạo theo chiều lông mọc. Sau khi cạo xong, rửa lại bằng nước ấm cho sạch xà phòng và tế bào chết. Trường hợp da bị kích thích sau khi cạo, không nên thoa dung dịch chứa cồn vì có thể khiến da bị kích thích nặng hơn.