Bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Sáng 15-2, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại Phủ Tây Hồ.

Xét nghiệm nhanh, tại chỗ

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện trên địa bàn TP có trên 1.000 lễ hội. Thời điểm này diễn ra nhiều lễ hội lớn, kéo theo đó là hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thời vụ mọc lên. Từ trước mùa lễ hội đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP của Hà Nội đã kiểm tra gần 6.800 cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, trong đó phát hiện 1.320 cơ sở có vi phạm, xử phạt trên 6,5 tỉ đồng, đồng thời tiêu hủy nhiều sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Việc kiểm soát ATVSTP tại các điểm tổ chức lễ hội thường gặp khó khăn do nhiều cơ sở chỉ kinh doanh thời vụ, ý thức chấp hành quy định không cao. Do vậy, để bảo đảm kiểm soát được tình hình ATTP tại các lễ hội, theo ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nội, năm nay Sở Y tế Hà Nội đã điều xe kiểm nghiệm thực phẩm lưu động đến các lễ hội để lấy mẫu, xét nghiệm nhanh tại chỗ. Thời gian xét nghiệm trung bình cho mẫu thực phẩm từ 30 phút đến 2 giờ, nhanh hơn rất nhiều so với lấy mẫu mang đến các phòng thí nghiệm. Đối với những mẫu thực phẩm có phát hiện bất thường sẽ yêu cầu cơ sở dừng bán hoặc sử dụng chế biến và tiến hành tiêu hủy.

Cũng theo ông Trần Ngọc Tụ, riêng trong kỳ lễ hội, xe kiểm nghiệm lưu động đã lấy khoảng 100 mẫu thực phẩm. Qua xét nghiệm nhanh 65 mẫu bát, đĩa tại các lễ hội, đoàn liên ngành TP cũng đã phát hiện 24 mẫu không bảo đảm vệ sinh. Ngoài ra, phát hiện khoảng 20 mẫu rau, quả, thực phẩm dương tính với dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, phẩm màu công nghiệp...

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP đang làm việc tại khu vực lễ hội chùa Hương

Thường xuyên kiểm tra

Tuần qua, Đoàn Kiểm tra liên ngành ATVSTP của Hà Nội đã kiểm tra thực tế lần thứ 3 tại khu vực lễ hội chùa Hương. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung đánh giá công tác bảo đảm ATTP tại đây đã tiến bộ hơn những năm trước nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các đoàn liên ngành ATVSTP huyện Mỹ Đức và xã Hương Sơn. Không chỉ tăng cường kiểm tra, sau khi phát hiện vi phạm, các đoàn đã xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay. Tuy nhiên, kiểm tra cuối tuần qua, Đoàn kiểm tra liên ngành vẫn còn phát hiện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa tuân thủ quy định về ATVSTP như: Điều kiện vệ sinh chưa bảo đảm, khu vực chế biến thực phẩm sống và chín còn lẫn lộn...

Trước đó, tại lễ hội Đền Và (Sơn Tây), qua kiểm tra, 23 hàng quán kinh doanh thực phẩm tại đây đều ký cam kết bảo đảm ATTP. Đoàn kiểm tra liên ngành TP lấy 10 mẫu bánh phở, bánh tẻ; 5 mẫu tương ớt để xét nghiệm nhưng không phát hiện có hàn the và phẩm màu độc hại. Tuy nhiên, kiểm tra bát đựng bún, phở thì chỉ có 22/55 chiếc bảo đảm vệ sinh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các hộ kinh doanh ăn uống thời vụ phải bảo đảm tốt công tác ATVSTP ngay từ khâu chọn lựa nguyên liệu, chế biến thức ăn sống, chín phải riêng biệt và cần vệ sinh sạch sẽ khu vực nấu nướng, bảo đảm an toàn thực phẩm cho hơn 1.000 du khách mỗi ngày.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh: Dù chỉ kinh doanh thời vụ cũng phải ký cam kết bảo đảm ATVSTP. Các cơ sở phải đáp ứng những điều kiện bắt buộc, đó là khu vực chế biến và dụng cụ chế biến thực phẩm phải sạch sẽ; có nguồn nước hợp vệ sinh để rửa bát đũa; có tủ bảo quản thực phẩm; thực phẩm phải chứng minh được nguồn gốc. “Khi tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm các điều kiện tối thiểu nêu trên thì dứt khoát sẽ đình chỉ hoạt động” - ông Nguyễn Khắc Hiền nói.