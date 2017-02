6 cách ăn uống để thanh lọc cơ thể trong tiết xuân

Khi mùa xuân đến là thời điểm để bạn thoát khỏi thói quen trì trệ do khí tiết của mùa đông đem tới. Trời rét khiến bạn trở nên ngại vận động và ăn ngủ ngon lành dễ làm bạn quên mất vóc dáng thích hợp cho “bộ bikini” vào mùa hè tới. Dưới đây là những cách thức giúp bạn thanh lọc và giảm lượng mỡ dư tích tụ trong mùa đông.

1. Kiểm tra và lên kế hoạch cho bữa ăn

Bạn nên loại bỏ các loại thức ăn cay và béo ngon miệng cho những ngày mùa đông lạnh và thay thế bằng những thực phẩm hữu cơ lành mạnh giàu vitamin C như dưa chuột, cà rốt, đào, cam, cà chua, dứa và củ cải bởi vì vào mùa xuân, hệ thống miễn dịch của bạn vẫn còn yếu, do đó các loại thực phẩm giàu vitamin C trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn tiêu hóa tốt hơn. Tốt nhất bạn nên ăn tươi sống để có được nhiều vi chất dinh dưỡng nhất. Củ cải đường, tỏi, đậu tây, táo, bí xanh, cần tây, rau biển, và hành tây là loại thực phẩm giúp làm sạch gan của bạn và ngăn chặn, loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể của bạn.

2. Chuyển sang uống các loại trà thảo dược

Các loại trà thảo dược không phải là thức uống ngon nhất dành cho bữa ăn sáng, nhưng lại tốt hơn nhiều so với cà phê, thậm chí tốt hơn cả các loại trà xanh. Bắt đầu một ngày với một tách trà thảo dược như bạc hà, gừng hoặc hoa cúc để hỗ trợ với tiết xuân làm sạch toàn bộ cơ thể, giảm trọng lượng và tăng năng lượng của bạn. Nước chanh cũng là một lựa chọn tốt. Hãy tìm những loại đồ uống để tăng lượng chất chống oxy hóa và thải độc. Khi bạn uống các loại trà thảo dược, hãy sử dụng mật ong nguyên chất thay vì dùng đường.

3. Chế biến nước ép riêng

Những người bắt đầu buổi sáng với một ly nước nên đầu tư một máy ép trái cây. Mua ở cửa hàng, nước trái cây thường được pha thêm đường, chất bảo quản, xi rô và các thành phần hương liệu sẽ không tốt cho sức khỏe. Các loại nước ép tự chế có đặc tính thanh lọc cơ thể tốt. Một số thành phần tốt nhất để thêm vào nước trái cây là táo xanh, bồ công anh, rau mùi tây, quả bơ, cải xoăn, mù tạc, củ cải, rau bina, rau arugula và nho xanh.

4. Tăng lượng nước uống của bạn

Uống nước sẽ giúp làm ẩm và làm sạch toàn bộ hệ thống cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng vào đầu mùa xuân. Bạn hãy thực hiện nó ít nhất trong hai tuần và không nhất thiết phải uống nước lọc. Thêm một số loại quả mọng để cải thiện hương vị của đồ uống.

5. Thử nghiệm với món salad rau xanh

Salad rau xanh là món ăn vô cùng thích hợp vào mùa xuân bởi rất dễ kiếm, ngon và có đặc tính làm sạch cơ thể. Tránh sử dụng mayonais và salad mua ở cửa hàng vì chúng thường chứa các loại dầu trộn rẻ tiền, kém chất lượng. Hãy tự trộn salad, vắt chanh và thêm hạt lanh cho tăng thêm dinh dưỡng.

6. Nhai kĩ thức ăn

Bạn có biết một trong những lý do chính tại sao bạn thường ăn quá nhiều? Bởi vì bạn không nhai kĩ. Trước hết, không ăn với trước mặt là ti vi. Thứ hai, nhai thức ăn thật kỹ, điều này sẽ giúp hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng từ thực phẩm và sẽ giúp dạ dày của bạn có đủ thời gian để cung cấp tới bộ não tín hiệu truyền tải tới hệ thống tiêu hóa để tiết các men.