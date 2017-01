Xe Pháp dưới 100 triệu: "Của rẻ là của ôi"?

Những ngày vừa qua, thông tin về mẫu xe xuất xứ châu Âu nhưng có giá thành cực rẻ, dưới 100 triệu đồng, ngang tầm Tata Nano, khiến người tiêu dùng Việt rất quan tâm. Renault Kwid thực tế không phải một mẫu xe mới, có chăng chỉ là chút nhấn nhá về màu sắc và phụ kiện nhằm ra mắt tại triển lãm Autocar Performance Show 2017 năm nay.

Thực tế, Renault Kwid chính thức có mặt trên thị trường từ năm 2015 với mức giá khởi điểm chỉ 256.986 Rupee, tương đương 85,5 triệu Đồng.

Tuy nhiên, đúng là "tiền nào, của nấy" như câu nói của người xưa, Renault Kwid không hề được đánh giá cao về độ an toàn. Trong thử nghiệm an toàn do Global NCAP đánh giá trong tháng 9/2016, Renault Kwid đã gây thất vọng với kết quả không thể thê thảm hơn.

Renault Kwid chỉ được đánh giá 1 sao an toàn của Global NCAP

Trong thử nghiệm khả năng bảo vệ hành khách trưởng thành (AOP) và trẻ em (COP) của Global NCAP, Renault Kwid chỉ được đánh giá 1 sao an toàn. Chiếc xe này chỉ có 1 túi khí và dây đai an toàn tự căng dành cho người lái. Điều đáng nói là chiếc xe tham gia thử nghiệm thuộc bản có trang thiết bị an toàn cao nhất của dòng Renault Kwid tại Ấn Độ.

Trong khi đó, bản tiêu chuẩn của Renault Kwid thậm chí còn không hề có túi khí. Do đó, bản tiêu chuẩn của Renault Kwid bị đánh giá 0 sao về khả năng bảo vệ hành khách trưởng thành và 1 sao về khả năng bảo vệ hành khách trẻ em. Ngoài ra, Global NCAP còn nhận xét thân vỏ của Renault Kwid "không ổn định".

Như vậy, nếu người tiêu dùng Việt còn mơ ước về một mẫu xe "dưới 100 triệu", thì nên suy nghĩ lại. Đó là chưa kể, nếu được nhập về Việt Nam thì do thuế và phí, mức giá của xe sẽ ở tầm khoảng 300 triệu Đồng.