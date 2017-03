UD Trucks ra mắt mẫu xe Croner mới với hiệu năng tối đa

Mẫu xe Crone có ưu điểm chính là cấu hình tùy biến giúp khách hàng cải thiện hiệu suất và tăng thời gian vận tải của xe và là một trong những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất của UD Trucks.

Ông Jacques Michel, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xe tải Volvo khu vực châu Á và phụ trách kinh doanh, cho biết: “UD Trucks tin rằng cơ hội thành công của khách hàng trong kinh doanh sẽ cao hơn nếu xe tải của họ có thời gian vận tải liên tục dài hơn và thời gian bảo trì trong gara giảm đi”.

Ông Nobuhiko Kishi, Phó Tổng Giám đốc cấp cao mảng Thương hiệu và Sản phẩm UD khẳng định: “Croner là một trong những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất của chúng tôi. Dòng xe này tận dụng hiệu quả lượng nhiên liệu cần thiết, không lãng phí, nhờ có se-ri động cơ GHE mới, hộp số tự động, một đệm nhiên liệu tích hợp và một cab khí đông học (CD) giảm thiểu đến 5 phần trăm”.

Các đại diện của UD Trucks tại buổi ra mắt xe Croner tại Bang Na, Thái Lan

“Thêm lên những chặng đường” (Going the Extra Mile) là lời hứa của thương hiệu UD Trucks. Đó là sự đầu tư cho hiệu suất nhiên liệu, thời gian vận hành liên tục, độ ổn định và tính năng điều khiển tiện lợi, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn và bảo vệ môi trường.”

Theo dự kiến, Croner sẽ được phân phối tại Việt Nam bởi UMG (phía Bắc) từ cuối quý III năm nay.