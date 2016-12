Từ 600 - 800 triệu đồng mua sedan nào chơi Tết?

Cùng tham khảo một số muẫ xe dưới đây.:

1. Kia Cerato 1.6 MT: 612 triệu

Ra mắt thị trường Việt vào tháng 5/2016, mẫu sedan cỡ nhỏ này, có kiểu dáng trẻ trung cùng công nghệ hiện đại như: Ghế lái chỉnh 10 hướng, nhớ 2 vị trí, vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, nút bấm khởi động, gương chống chói, cửa sổ trời chỉnh điện, mở cốp sau thông minh.

Kia Cerato 1.6 MT sử dụng động cơ xăng Gama 1.6L, sinh công 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 157 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp tự động. Ngoài phiên bản Cerato 1.6 MT, thị trường Việt còn có thêm hai phiên bản khác là Cerato 1.6 AT (có giá 679 triệu đồng) và là Cerato 2.0AT (có giá 729 triệu đồng).

Hiện Kia Cerato 1.6 MT có giá 612 triệu đồng.

2. Hyundai Elantra 1.6 AT: 660 triệu

Điểm nhấn của Huyndai Elantra 1.6 là kiểu dáng thể thao cuốn hút với cảm hứng thiết kế “Điêu khắc dòng chảy 2.0”. Bên cạnh đó, nội thất Elantra 1.6 được trang bị hàng loạt tiện nghi hiện đại như màn hình AVN 7 inch cảm ứng tích hợp camera lùi, hệ thống giải trí hỗ trợ MP3/AUX/USB/Bluetooth/Radio FM, dàn âm thanh 6 loa.

Ngoài ra, Elantra 1.6 còn được trang bị khóa thông minh Smartkey, cùng nút bấm khởi động Start/Stop. Vô lăng xe tích hợp các nút điều khiển có thể điều chỉnh 4 hướng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, cửa khoang hành lý điều khiển từ xa, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập…

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Elantra 2016 bán ra ba phiên bản gồm Elantra 2.0L AT, Elantra 1.6 AT và Elantra 1.6 MT. Phiên bản Elantra 2.0 AT sử dụng động cơ xăng 2.0L, cung cấp hiệu suất 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm.

Trong khi đó, Elantra 1.6 AT và 1.6 MT sử dụng động cơ xăng Gamma II 1.6L, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 154,5 Nm tại 4.850 vòng/phút.

Hiện tại thị trường Việt Nam, ba phiên bản Hyundai Elantra được bán với giá lần lượt là 710 triệu đồng (Elantra 2.0 AT), 660 triệu đồng (Elantra 1.6 AT) và 589 triệu đồng ( Elantra 1.6 MT).

3. Toyota Vios 1.5 G AT: 622 triệu

Những khách hàng ưa thích kiểu dáng ô tô nhỏ gọn, tiện dụng và tiết kiệm nhiên liệu, mẫu Toyota Vios 1.5 G AT là một lựa chọn thích hợp.

Toyota Vios 2016 được trang bị động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i. Động cơ cho công suất cực đại 107 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút.

Các tiện nghi của Toyota Vios 2016 được trang bị đầy đủ và thực dụng. Ở phiên bản Vios 1.5 G AT, Toyota đã trang bị toàn bộ ghế lái bọc da màu be rất nịnh mắt. Ngoài sự êm ái và mềm mại của chất liệu da, bề mặt và lưng ghế còn được đục lỗ để tăng khả năng thoáng khí cho người ngồi trong những chuyến hành trình xa.

Hệ thống điều hòa cùng cụm nút tích hợp rõ ràng các chức năng và màn hình hiển thị TFT. Với chế độ Auto, người lái chỉ cần tập trung vào con đường phía trước và để các cảm biến hoạt động. Hệ thống thông tin giải trí tuy nhỏ nhưng không hề sơ sài, ngoài việc tích hợp các chức năng như Bluetooth, CD, Aux.. hệ thống này còn có điều khiển kèm theo hoặc qua các nút rảnh tay được tích hợp trên vô lăng.

4. Chevrolet Cruze LTZ 1.8L AT: 686 triệu

Cruze LTZ 1.8L AT có kiểu dáng thiết kế cứng cáp, mạnh mẽ cùng nội thất nhiều trang bị như ghế bọc da, cửa sổ trời tự động, vô-lăng bọc da có khả năng điều chỉnh 4 hướng, màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống giải trí MyLink chính hãng Chevrolet được bổ sung kết nối Radio, MP3, USB, AUX, Bluetooth đi kèm dàn âm thanh 6 loa, hệ thống cửa gió điều hòa, các nút điều khiển chức năng.

Cruze LTZ 1.8L AT sử dụng hộp số tự động 6 cấp, cùng động cơ Ecotec 1.8L, cho công suất đến 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 176 Nm. Hiện, Cruze LTZ 1.8 AT có giá bán 686 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

5. Mazda3 1.5 AT: 685 triệu đồng

Mazda3 1.5 AT có ngoại hình ấn tượng với như hệ thống đèn pha Bi-Xenon tự động chỉnh độ cao thấp và góc chiếu, đèn LED chạy ban ngày, gương chiếu hậu gập, chỉnh điện kết hợp báo rẽ.

Khoang nội thất Mazda3 1.5 AT hiện đại với vô lăng 3 chấu tích hợp nút bấm điều khiển hệ thống âm thanh, màn hình HUD hiển thị tốc độ, màn hình LCD cảm ứng 7 inch, hệ thống điều khiển trung tâm Commander…

Mazda3 1.5 AT sedan sử dụng động cơ SkyActiv 1.5L, cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Việt Nam, mẫu sedan này được bán với giá 685 triệu đồng.

6. Volkswagen Polo sedan: 695 triệu đồng

Là mẫu xe thực dụng, hiệu quả mà giá cả phải chăng nên mẫu sedan này nhận được sự ưu ái của khách hàng.

Volkswagen Polo sedan sử dụng động cơ 1.6L, 4 xi-lanh đi cùng hộp số tự động 6 cấp và chế độ số thể thao, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 153 Nm.

Bên cạnh đó, mẫu sedan này còn được trang bị thêm hệ thống an toàn không kém các đối thụ khác, gồm túi khí đôi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống chống trộm.. Xe có giá bán695 triệu đồng.

7. Toyota Corolla Altis 1.8G MT: 747 triệu đồng

Corolla Altis có bề ngoài sang trọng, lịch lãm nhưng không kém phần hiện đại và thể thao theo phong cách thiết kế mới của Toyota.

Corolla Altis 1.8G MT có ghế ngồi bọc nỉ thiết kế bắt mắt, khởi động bằng chìa khóa thông minh, hệ thống giải trí CD tích hợp AM/FM, MP3/AUX/USB/Bluetooth, 6 loa, đàm thoại rãnh tay với các nút bấm trên vô lăng.

Toyota Corolla Altis sử động cơ Dual VVT-i 1.8L, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm, đi kèm với hộp số sàn 6 cấp cho vận tốc tối đa 205 km/h.

Ngoài ra, mẫu sedan này còn sở hữu nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cảm biến lùi, 4 túi khí. Toyota Corolla Altis tại Việt Nam có hai bản 1.8G MT có giá 747 triệu và bản 1.8G CVT có giá 797 triệu đồng.

8. Honda Civic 1.8L AT: 780 triệu đồng

Honda Civic 1.8L AT nằm trong những mẫu sedan được yêu thích tại Việt Nam bởi khả năng vận hành tốt cùng tiết kiệm nhiên liệu. Xe có khoang nội thất êm ái, cùng hệ thống giải trí hiện đại với đầu DVD kết nối dàn âm thanh 6 loa, cổng HDMI, Bluetooth, Radio, USB và màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh Sygic có sẵn bản đồ Việt Nam.

Honda Civic 1.8L AT được trang bị động cơ 1.8L, đi cùng cùng hộp số tự động 5 cấp cho công suất tối đa 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 174 Nm. Bên cạnh đó, mẫu sedan này còn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSA và camera lùi hiển thị 3 góc quay.

Honda Civic 1.8 AT có giá bán 780 triệu đồng.