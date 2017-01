Toyota Fortuner – Mitsubishi Pajero Sport – Ford Everest: nên chọn xe nào?

Toyota Fortuner hoàn toàn mới vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam đã bắt đầu cho một “cuộc chiến” khốc liệt với các đối thủ cùng phân khúc. Trong đó hai đối thủ có thể xem là trực tiếp của Toyota Fortuner là Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport cũng đã bước qua thế hệ mới nhất, được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất. Hãy cùng điểm qua danh sách các thông số kĩ thuật và trang bị tiện nghi trên 3 mẫu xe này.​​

Bảng so sánh được lập dựa trên các thông tin chính thức được các hãng xe công bố. Riêng Mitsubishi Pajero Sport do chưa được công bố chi tiết nên sẽ có một số thông tin chưa xác thực, sẽ được để trống. Bảng so sánh dựa trên các phiên bản cao cấp nhất của 3 mẫu xe.​​

Xuất xứ ​​

Cả 3 mẫu xe đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài. Trong khi Toyota Fortuner được nhập khẩu từ Indonesia thì Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport mang quốc tịch Thái Lan.​​

Kích thước tổng thể​

Vì cùng phân khúc nên kích thước của cả 3 mẫu xe này đều tương đương nhau. Tuy nhiên chiếc Ford Everest tỏ ra nổi trội hơn với vóc dáng bề thế, các thông số đều nhỉnh hơn hai mẫu xe đối thủ đáng kể. Nhờ chiều dài cơ sở lớn nên Ford Everest sẽ có không gian nội thất rộng rãi hơn hai mẫu xe còn lại.​

Trang bị và tiện nghi​

Do Mitsubishi Việt Nam chưa công bố các thông tin chi tiết về trang bị nên ở đây chỉ có các thông tin đầy đủ của hai mẫu xe Ford Everest và Toyota Fortuner.​

Ngoài các trang bị kể trên, Ford Everest còn tỏ ra nổi trội hơn với một tiện nghi cao cấp mà hai mẫu xe còn lại không có như: cửa sổ trời panorama, hàng ghế thứ 3 gập bằng điện, hệ thống chống ồn chủ động, hệ thống giao tiếp bằng giọng nói.​

​

Trang bị an toàn, động cơ và giá bán​

​Ở phần này chúng ta sẽ so sánh các phiên bản cao cấp nhất và đầy đủ các trang bị nhất của 3 mẫu xe. Trong khi các phiên bản cao cấp của Mitsubishi Pajero Sport và Toyota Fortuner đều sử dụng động cơ xăng thì đối thủ Ford Everest lại sử dụng động cơ dầu diesel.​

Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT Ford Everest 3.2 Titanium Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 AT Túi khí 7 6 7 ABS, EBD và BA Có Có Có Cân bằng điện tử Có Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Có Hỗ trợ đổ đèo Có Có Có Cảnh báo điểm mù Có Có Không Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) Có Không Không Camera lùi Có Có Có Camera toàn cảnh Có Không Không Động cơ 3.0 L MIVEC V6 Turbo diesel TDCi 2TR-FE, Dual VVT-i Dung tích 2.998 cc 3.198 cc 2.694 cc Công suất 220 HP 200 HP 164 HP Mô-men xoắn 285 Nm 470 Nm 245 Nm Hộp số 8 cấp tự động 6 cấp tự động 6 cấp tự động Truyền động 2 cầu - Super Select 2 cầu toàn thời gian 2 cầu 4WD Chế độ Offroad Có Có Không Giá bán 1,488 tỷ đồng 1,936 tỷ đồng 1,318 tỷ đồng

Các trang bị an toàn của cả 3 mẫu xe đều khá tương đồng, chỉ duy nhất chi tiết Toyota Fortuner không được trang bị cảnh báo điểm mù là có sự khác biệt so với 2 đối thủ còn lại. Nhưng bù lại Fortuner được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động A-TRC.​

​Hai mẫu xe Toyota Fortuner và Mitsubishi Pajero Sport có tới 7 túi khí, trong khi đó Ford Everest thiếu đi túi khí dành cho đầu gối người lái. Nhưng Everest lại sở hữu rất nhiều công nghệ an toàn hiện đại vượt trội, có thể kể ra như : cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm bằng âm thanh và hình ảnh trên kính lái, kiểm soát áp suất lốp, cảnh báo xe cắt ngang.​

Về Khả năng vận hành, Mitsubishi Pajero Sport tỏ ra vượt trội hơn hai đối thủ nhờ sử dụng động cơ xăng có dung tích lớn, công suất cực đại cao nhất trong 3 xe, ngoài ra Pajero Sport còn sử dụng hộp số lên tới 8 cấp, trong khi 2 đối thủ còn lại chỉ là hộp số 6 cấp. Bù lại Ford Everest nhờ sử dụng động cơ dầu nên có lực kéo lớn nhất cũng như tính kinh tế khi sử dụng cũng cao nhất.​​

Toyota Fortuner do sử dụng thế hệ động cơ cũ nên công suất cũng như momen xoắn khá hạn chế so với hai đối thủ. Tuy nhiên thế hệ mới được hãng xe Nhật bổ sung thêm van biến thên kép Dual VVT-I nên sẽ cho khả năng vận hành êm ái hơn cũng như tiết kiệm nhiên liệu hơn.​

Về giá bán, có thể khẳng định Toyota Fortuner hiện tại sở hữu một mức giá hợp lý nhất so với cả 3 xe. Với thương hiệu tốt, đi kèm các trang bị không thua kém và chênh lệch nhiều so với hai đối thủ, cuối cùng là mức giá tốt, Toyota Fortuner hiện nay đang nắm giữ lợi thế rất lớn, hứa hẹn sẽ có cuộc bùng nổ về doanh số tại Việt Nam trong thời gian tới.​