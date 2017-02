Mua ô tô cũ: Cẩn thận với những xe taxi "hết đát"

Mua xe ô tô cũ để sử dụng hoặc kinh doanh là phương án được khá nhiều người đặt ra vì nó tiết kiệm khoản chi phí không nhỏ. Tuy nhiên, sẽ rất "đen" nếu bạn mua phải những chiếc xe quá nát, không còn đủ tiêu chuẩn an toàn để lưu thông trên đường. Đặc biệt là với những chiếc xe ô tô do các hãng taxi thanh lý.

Với mức giá chỉ 200 - 300 triệu đồng, cùng bề ngoài sáng láng (đã được người bán phù phép) những chiếc xe "hoàn lương" này dễ hút những người bỡ ngỡ mới mua xe lần đầu với suy nghĩ "mua về đi tạm". Chúng được rao bán trà trộn trong thế giới xe cũ, giống như những chiếc xe gia đình khác. Vấn đề ở chỗ, chúng không còn có khả năng "đi tạm", thì đó chắc chắc là cục nợ cho bạn.

Vấn đề đáng lưu ý khác, những chiếc xe taxi thanh lý thường không được bán ra đúng giá trị tới tay người dùng. Chúng được thợ phù phép bằng cách sang tên đổi biển, thay thế những chi tiết cũ hỏng bằng phụ tùng rẻ tiền, sau đó sơn sửa và đẩy giá lên tiệm cận mức những chiếc xe gia đình, bán kiếm lãi hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc. Người dùng chỉ sau khi mua về đi được một thời gian, thấy xe xộc xệch và tìm hiểu mới biết mình ăn phải trái đắng.

Dưới đây là những chiếc xe ô tô luôn được các hãng taxi ưa thích sử dụng, nhưng một khi đã là thanh lý, những người mua xe cũ cần hết sức cân nhắc.

Kia Morning số sàn

Giá tham khảo: Từ 205 - 250 triệu đồng

Có lẽ Kia Morning là một trong những dòng ô tô được ưa chuộng nhất của các hãng taxi, vì mức giá khá rẻ, đời mới nhất năm 2017 giá cũng chỉ rơi vào 385 triệu đồng với phiên bản Si MT 2017, còn phiên bản Kia Morning 1.0 MT 2017 giá chỉ khoảng 327 triệu đồng.

Ưu điểm của Kia Morning chính là "lành tính", ít hư hỏng vặt, và giữ giá rất tốt. Chẳng thế mà sau 4-5 năm sử dụng, nhưng giá chiếc xe chỉ chênh với lúc mới mua vài chục triệu đồng.

Tuy nhiên, khi mua Morning cũ, bạn cần hết sức cẩn thận vì đó có thể là sản phẩm thanh lý từ các hãng taxi. Đối với một hãng taxi, một chiếc xe thanh lý tức là sẽ không còn đủ tiêu chuẩn an toàn để chạy trên đường. Chính vì thế, mua những chiếc xe này về bạn sẽ rước "cục nợ" vào thân, nhẹ thì mất khoảng vài ba chục triệu để "đắp lại mông má", nặng thì chiếc xe chẳng mấy chốc lăn đùng ra chết.

Toyota Vios số sàn

Giá tham khảo: 300 - 350 triệu đồng

Xuất hiện trên thị trường từ năm 2003, đến nay Toyota Vios là một trong những ô tô bán chạy nhất trên thị trường, với việc được trang bị những tiện ích khá đầy đủ (trừ đời từ trước 2008 thì còn thiếu thốn), chức năng an toàn với 2 túi khí, phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD....

Là một trong những chiếc xe "nồi đồng cối đá", và cực ít hỏng vặt, Vios là một trong những chiếc xe được các hãng taxi ưu ái sử dụng vì có thể chạy gần 500,000km mà vẫn hoạt động tốt. Chính vì thế, không khó để người dùng có thể mua được một chiếc Toyota Vios cũ với mức giá chỉ khoảng 350 triệu đồng.

Vấn đề là nếu bạn chẳng may mua phải Vios của hãng taxi thanh lý thì cần xem xét lại, vì các hãng chỉ thanh lý khi chiếc xe đó không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn để vận hành trên đường. Do đó, những người đang có nhu cầu mua xe Vios cũ thì nên nhờ thợ chuyên nghiệp kiểm tra để tậu được một mẫu xe đáng đồng tiền bát gạo.

Kia Carens số sàn

Giá tham khảo: 350 - 400 triệu đồng

Mặc dù đã ngừng sản xuất và Rondo thế vị trí từ năm 2014, nhưng những chiếc xe Kia Carens cũ vẫn là một trong những mặt hàng khá tiềm năng trên thị trường xe hơi cũ.

Là một chiếc MPV 7 chỗ dành cho gia đình, Carens mang lại ấn tượng về một chiếc xe đa dụng nhưng thiết kế không đẹp, bù lại khá bền bỉ qua thời gian sử dụng, chính vì thế, đây cũng là mẫu xe được khá nhiều các hãng taxi ưa chuộng sử dụng.

Chính vì thế, để tránh mua phải những chiếc xe đã là "phế thải" đừng quên dẫn thợ chuyên nghiệp theo để xem máy và trả giá để có được một thương vụ hời.

Toyota Innova số sàn

Giá tham khảo: 510 - 550 triệu đồng

Là mẫu xe đa dụng 8 chỗ ngồi, nên Toyota Innova được khá nhiều gia đình ưa chuộng lựa chọn để cho mục đích đi lại trong thành phố cũng như những chuyến dã ngoại cuối tuần hoặc đi du lịch xa.

Nội thất hiện đại, tinh tế và khoang ngồi rộng rãi là những ưu điểm nổi bật của chiếc MPV từ hãng xe của Nhật. Ngoài ra, đây cũng là một trong những mẫu xe thông dụng nên rất dễ tìm kiếm đồ thay thế mỗi khi hỏng hóc, nên Innova được khá nhiều người có nhu cầu mua xe cũ cân nhắc.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu chẳng may rước phải một “em” Innova là hàng thanh lý từ các hãng taxi thì người dùng sẽ phải cân nhắc, vì hầu hết những chiếc xe này không còn đảm bảo để lưu thông an toàn trên đường, và các chi phí tu sửa sẽ khá lớn trước khi thực sự được sử dụng trở lại.