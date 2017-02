Giá ô tô hạ nhiệt nhưng người Việt không vội mua xe

Giá bán một số mẫu ô tô giảm mạnh trong tháng 1.2017 dường như chưa đủ sức giúp thị trường duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong suốt thời gian qua. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và lắp ráp ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng khởi đầu năm 2017, doanh số bán xe của toàn ngành bất ngờ giảm mạnh.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể lượng xe bán ra trên thị trường chỉ đạt 20.232 xe, giảm 39% so với tháng 12.2016 và giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, xe du lịch vẫn chiếm lượng lớn với 14.749 xe bán ra nhưng lại giảm tới 35% so với tháng 12.2016. Xe thương mại đạt 5.098 xe, giảm 45%, và doanh số xe chuyên dụng cũng giảm tới 64%.

Mức giảm mạnh của thị trường ô tô Việt ngay trong tháng đầu tiên của năm 2017 được xem là điều bất ngờ. Bởi thông thường, thị trường ô tô luôn có bước khởi đầu khá thuận lợi trong tháng đầu năm. Bên cạnh đó, trong tháng 1.2017 nhiều mẫu xe cũng được các đơn vị kinh doanh áp dụng những chương trình ưu đãi giảm giá nhằm kích thích sức mua. Tuy nhiên, với việc thời gian bán hàng trong tháng 1.2017 bị rút ngắn, khi có hơn 1 tuần trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán khiến cho việc thực hiện các giao dịch mua bán xe bị phần nào bị hạn chế.

Ở một khía cạnh khác, việc giảm thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN vào Việt Nam từ đầu năm 2017 khiến người tiêu dùng có tâm lý chờ đợi tới thời điểm giá xe giảm rồi mới mua xe. Bởi trên thực tế, dù thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN vào Việt Nam giảm từ 40% xuống còn 30% từ ngày 1.1.2017 nhưng giá bán nhiều mẫu xe nhập từ Thái Lan, Indonesia vẫn “bình chân như vại”. Trong khi đó, theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) khi thuế nhập khẩu giảm về mức 0% từ năm 2018, giá xe nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm mạnh, chính điều này làm nhiều khách hàng không vội vàng sắm ô tô.

Lên kế hoạch mua chiếc Suzuki Ertiga sử dụng cho cả gia đình, Anh Nguyễn Việt Hoàng, quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết: “Mua ô tô tại thời điểm này tôi cũng phải vay mượn thêm ngân hàng mới đủ, trong khi nghe thông tin thuế giảm mà giá xe vẫn không hạ nhiệt. Thôi thì chờ đợi thêm vài tháng, vừa khỏi phải trả lãi ngân hàng lại vừa dành dụm thêm được khoản tiền để khi giá giảm mua xe chẳng phải gánh nợ”.

Trong khi đó, dù đang sử dụng chiếc Honda City và có ý định lên đời xe nhưng anh Trọng Vinh (TP.HCM) vẫn chần chừ chưa quyết định. “Đang có xe đi nên tôi cũng không vội, tính đổi sang mẫu Civic thế hệ mới nhập khẩu từ Thái Lan nhưng giá bán khá cao. Nghe đâu sang năm thuế nhập khẩu mẫu xe này sẽ về 0%, hy vọng lúc đó giá xe sẽ giảm mạnh”, anh Vinh chia sẻ.

Thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đang giảm

Theo một số đơn vị kinh doanh ô tô tại Việt Nam, việc thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN trong năm 2017 giảm còn 30% nhưng giá không tác động quá lớn đến giá bán xe. Bởi trên thực tế, giá bán mỗi chiếc ô tô tại Việt Nam còn bị chi phối bởi các loại thuế, phí khác.

Khoảng thời gian bán hàng bị thu hẹp cùng với tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng khiến sản lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 1.2017 của các thương hiệu thuộc VAMA đều bị sụt giảm mạnh. Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) dù vẫn dẫn đầu thị trường với tổng doanh số 6.500 xe nhưng vẫn giảm tới 27% so với cùng kỳ. Trong đó, Vinamazda đạt doanh số 2.874 xe, giảm 1%, lượng tiêu thụ của THACO KIA cũng giảm tới 30%, đạt 2.107 xe. Ford bán ra 2.544 xe trong tháng 1.2017, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược với xu hướng này, Toyota tiếp tục dẫn đầu thị phần xe du lịch với 5.318 xe bán ra, đạt mức tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này nhờ vào sự ổn định về lượng tiêu thụ của các mẫu xe như Toyota Vios, Toyota Innova… Trong khi thế hệ mới của Toyota Fortuner được giới thiệu trong tháng 1.2017 cũng đạt được doanh số bán lên tới 1.237 xe.

Sau bước khởi đầu khá chật vật, giới kinh doanh ô tô dự báo thị trường ô tô Việt Nam sẽ gặp đôi chút khó khăn trong năm nay khi những thay đổi về chính sách thuế tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc Toyota, Lexus, Mitsubishi… bắt đầu giảm giá bán với các mẫu xe nhập khẩu từ tháng 2.2017, cùng với các thương hiệu khác đang chuẩn bị tung ra loạt sản phẩm mới, hứa hẹn giúp thị trường tăng trưởng trở lại trong thời gian tới.