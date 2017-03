Ford Việt Nam nhảy vào cuộc chiến giảm giá

Từ ngày 4-3, Ford Việt Nam áp dụng giá bán mới cho 2 phiên bản của Everest. Bản 2.2 AT 4x2 Trend có giá 1,185 tỷ đồng, giảm từ mức 1,249 tỉ đồng. Bản 2.2 AT 4x2 Titanium có giá niêm yết mới là 1,265 tỉ đồng so với mức cũ 1,329 tỉ đồng. Mức giảm chung cho cả 2 bản là 64 triệu đồng. Riêng bản 3.2 AT 4x4 giữ nguyên giá 1,936 tỉ đồng.

Trong khi đó, giá niêm yết của đối thủ Toyota Fortuner là 1,308 tỉ đồng cho bản 2.7V 4x4 và 1,149 tỉ đồng cho bản 2.7V 4x2. Cả Everest và Fortuner đều nhập khẩu.

Vào cuối 2015, Ford đưa Everest về Việt Nam và công bố mức giá là 1,629 tỉ, con số khiến không ít người giật mình. Nhưng chiếc SUV cỡ D có lợi thế nhập khẩu và vượt trội về trang bị.

Từ 1-7-2016, do ảnh hưởng của thuế TTĐB mới, Everest cũng như nhiều mẫu xe khác của hãng xe Mỹ tăng giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Everest bản Titanium Plus tăng mạnh nhất, từ 1,629 tỉ lên 1,936 tỉ, tức mức tăng là 307 triệu.

Trong khi mức giá của Everest lên đến gần 2 tỉ, thì Fortuner bản cao nhất vào thời điểm đó chỉ 1,2 tỉ. Mức chênh giữa 2 đối thủ là gần gấp đôi. Nhưng so với Fortuner, những công nghệ trên Everest là cả "một trời, một vực". Mẫu xe của Toyota thậm chí không có cân bằng điện tử.

Hiện nếu so sánh giữa 2 bản có mức giá khá tương đương, là Fortuner 2.7V 4x4 và Everest Titanium 2.2 AT 4x2 thì mẫu xe Mỹ vẫn nhỉnh hơn về trang bị dù giá niêm yết thấp hơn 43 triệu đồng.

Đứng trước cuộc chiến giảm giá chưa từng có tại thị trường ôtô Việt Nam, Ford cũng không đứng ngoài cuộc, dù có muộn hơn các đối thủ. Ngoài Everest, một mẫu khác cũng được áp dụng giá bán mới là Focus. Mức giảm là 51 triệu cho Focus Trend EcoBoost với giá niêm yết mới là 648 triệu đồng, chưa kể những ưu đãi từ đại lý.

Ford Việt Nam cũng cho biết, tháng hai vừa qua, công ty bán ra 1.881 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.