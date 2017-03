Doanh số bán tải tháng 2: Đa số giảm sút

Hầu hết các mẫu bán tải đều có doanh số giảm, chỉ duy nhất Isuzu D-max có doanh số tăng.

1. Ford Ranger: 820 xe (tháng trước 1.342 xe)

Giảm tới 522 xe so với tháng trước, doanh số Ranger tháng này chỉ còn 820 xe. Đây cũng là mức doanh số thấp nhất của Ranger trong các tháng gần đây. “Phong độ” các tháng trước đây của Ranger luôn ổn định ở mức 1.000-1.400 xe.

Dù doanh số giảm mạnh nhưng Ranger vẫn là một thế lực quá mạnh trong phân khúc bán tải khi doanh số vẫn rất cao so với các đối thủ còn lại khi cao gấp đôi tổng doanh số của BT-50, Hilux, Colorado, D-Max, Triton và Premio cộng lại và cao tới gấp 4 lần mẫu xe đang xếp thứ 2 là BT-50.

Trong 820 xe Ranger bán ra tháng qua có 404 xe bản 1 cầu và 416 xe bản 2 cầu. Miền Bắc vẫn nhỉnh hơn so với miền Nam trong việc đóng góp doanh số của Ranger với con số 464 xe so với 270 xe, Miền Trung đóng góp 96 xe Ranger trong tháng 02 vừa qua.

Ranger hiện đang được bán ra với các phiên bản như: XL 4x4 MT, XLS 4x2 MT, XLS 4x2 AT, XLT 4x4 MT, Wildtrak 4x2 AT, Wildtrak 4x4 AT và 1 phiên bản động cơ 3.2 lít là Wildtrak 3.2 4x4 AT. Giá bán của xe dao động từ 619-918 triệu đồng.

2. Mazda BT-50: 189 xe (tháng trước 207 xe)

Doanh số BT-50 thời gian gần đây không ổn định mà tăng giảm thất thường. Tháng 10, doanh số BT-50 tăng trở lại với 273 xe, tháng 11 lại giảm nhẹ 11 xe xuống còn 262 xe. Tháng 12 doanh số BT-50 lại giảm 28 xe xuống còn 234 xe. Sang tháng 01, doanh số BT-50 lại tiếp tục giảm 27 xe xuống còn 207 xe và BT-50 cũng bị đẩy xuống hạng thứ 3 trong bảng xếp hạng.

Sang tháng 02, doanh số BT-50 giảm nhẹ 18 xe xuống còn 189 xe. Theo một số thông tin được chia sẻ thì Thaco không mặn mà với việc bán BT-50 cho lắm.

BT-50 hiện đang được VinaMazda bán ra với 3 phiên bản 2.2 MT, 2.2 AT và 3.2 AT có giá bán từ 674 và 819 triệu đồng.

3. Mitsubishi Triton: 108 xe (tháng trước 278 xe)

Sau tháng 01 có mức doanh số 278 xe, được xem là cao nhất từ trước đến nay của mẫu bán tải này. Doanh số Triton tháng 02 đã giảm trở lại xuống còn 108 xe. Đây là mức doanh số trung bình của mẫu bán tải này trước đây.

Trong 108 xe Triton bán ra tháng qua thì có 48 xe bán ra ở Miền Bắc, 39 xe ở Miền Trung, Miền Nam chỉ 23 xe.

Triton hiện đang được bán ra với các phiên bản 4x2 AT, 4x2 MT, 4x4 MT, 4x2 AT MIVEC, 4x4 AT MIVEC. Giá bán của Triton dao động từ 556-785 triệu đồng.

4. Toyota Hilux: 74 xe (tháng trước 152 xe)

Sau khi ra mắt phiên bản mời hồi tháng 10/2016, doanh số của Hilux có được cải thiện lên mức 200 xe. Tuy nhiên sang tháng 01, doanh số Hilux lại giảm trở lại xuống còn 152 xe, giảm 78 xe so với tháng trước và bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Sang tháng 02, doanh số Hilux lại tiếp tục lao dốc xuống chỉ còn 74 xe. Cơ cấu doanh số Hilux trong tháng 02 chia đều cho cả 3 phiên bản và cả 3 miền.

Hilux nâng cấp đã được bổ sung động cơ, hộp số mới và thêm trang bị được bán ra với 3 phiên bản là G AT, G MT và E với giá lần lượt là 697, 806 và 870 triệu đồng.

5. Chevrolet Colorado: 70 xe (tháng trước 166 xe)

Từ 83 chiếc của tháng 10, Colorado đã tăng vọt lên 135 chiếc trong tháng 11. Sang tháng 12, doanh số mẫu xe này giảm nhẹ 17 xe xuống còn 118 xe. Sang tháng 01, doanh số Colorado lại tăng vọt lên 166 xe. Mức doanh số này được xem là cao nhất của Colorado trong 1 năm nay. Sang tháng 02, doanh số Colorado giảm xuống còn 70 xe. Đây là mức doanh số trung bình thường thấy của Colorado trong năm 2016.

Phiên bản mới của Colorado đã được ra mắt vào đầu tháng 10 tại triển lãm VMS 2016 với nhiều công nghệ và trang bị hơn và được bán từ cuối tháng 10 với 5 phiên bản là LT AT, LT MT, LTZ AT, LTZ MT và High Counry có giá từ 619-839 triệu đồng đã giúp doanh số mẫu xe này tăng lên đáng kể so với phiên bản cũ.

6. Isuzu D-Max: 24 xe (tháng trước 20 xe)

Doanh số D-Max từ giữa năm 2016 trở lại đây luôn dao động từ 60-80 xe. Tuy nhiên trong tháng 12 vừa qua, D-Max bán tới 166 xe. Đây được xem là mức doanh số cao nhất của D-Max từ trước tới nay.

Sau tháng 12 bùng nổ thì tháng 01 doanh số D-Max lại thất thủ khi chỉ có 20 xe bán ra, có thể xem là thấp nhất trong thời gian gần đây. Sang tháng 02, doanh số D-Max tăng 4 xe lên thành 24 xe. Đây là mẫu xe bán tải duy nhất có doanh số tăng trong tháng 02 dù mức doanh số vẫn rất thấp so với ác đối thủ và so với chính nó trong các tháng trước.

Isuzu D-Max hiện có tới 11 phiên bản với giá bán từ 660-840 triệu đồng.

7. Mekong Premio: 14 xe (tháng trước 16 xe)

Trong tháng 12, doanh số Premio bất ngờ tăng gấp 4 lần so với tháng 11 lên 29 xe, đây là doanh số cao kỷ lục của mẫu xe này. Sang tháng 01, doanh số Premio giảm còn 16 xe nhưng vẫn ở mức cao. Tới tháng 02, doanh số Premio giảm thêm 2 xe xuống còn 14 xe.

Premio được các khách hàng Miền Nam đặc biệt ưa chuộng chọn làm giải pháp chuyên chở do chi phí đầu tư thấp khi đóng góp tới trên 80% doanh số Premio bán ra.

Premio có 2 phiên bản 2.8 MT và AT có giá 316 và 419 triệu đồng. Doanh số của mẫu xe này trong các tháng trước ở mức khoảng 10-20 xe, chủ yếu là bán ở các tỉnh phía Nam nhưng chẳng mấy khi thấy Premio trên đường.