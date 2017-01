Cận cảnh Toyota Vios G 2017

Toyota Việt Nam đã tiến hành nâng cấp dòng xe Vios từ tháng 9/2016, nổi trội với động cơ 2NR-FE dung tích 1.5 lít với 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC thay cho khối động cơ 1NZ-FE vốn đã tồn tại trên Vios hơn 13 năm qua. Ngoài ra cụm hộp số tự động vô cấp CVT hoàn toàn mới cũng được ứng dụng thay thế cho loại 4 cấp kiểu cũ cũng là một chi tiết khiến cho Toyota Vios ngay lập tức thu hút khách hàng ở phân khúc sedan cỡ nhỏ.​

Kiểu dáng thiết kế của Toyota Vios 2016 mang lại cảm giác quen thuộc khi không hề có chút thay đổi so với phiên bản Vios 2014. Do đó khi bắt gặp mẫu xe này trên đường bạn sẽ khó lòng phân biệt được các đời xe Vios. Đây là điểm hạn chế trong cải tiến nhưng đồng thời cũng là một điểm mạnh giúp giá trị các dòng xe Vios cũ vẫn được giữ nguyên, không bị "phân biệt" quá nhiều so với bản mới, giúp cho những khách hàng cũ không cảm thấy chiếc xe của mình bị lạc hậu khi di chuyển trên đường.​

Trên phiên bản G, hệ thống đèn pha trên Vios mới được trang bị bóng Halogen với thấu kính Projector cho ánh sáng chiếu tập trung, đây là chi tiết duy nhất về ngoại hình để phân biệt Vios G với các phiên bản E số sàn và tự động.​

Điểm thay đổi trên Vios G mới nhất là tông màu nội thất đã chuyển từ màu đen sang màu vàng kem, tạo ra một cảm giác không gian rộng rãi và có gì đó thêm phần cao cấp hơn. Tất cả các chi tiết còn lại đều giữ nguyên kiểu thiết kế so với các mẫu Vios từ 2014. Ấn tượng nhất vẫn chỉ là các mảng ốp nhựa được thiết kế theo kiểu vân da và đường chỉ khâu tạo ra cảm giác khá cao cấp và dễ dàng vệ sinh.​

Trên Vios G được trang bị hệ thống điều hoà tự động thay cho loại chỉnh tay trên các mẫu Vios E, toàn bộ nội thất được bọc da chính hãng, vô lăng cũng được bọc da, do vậy dễ dàng tạo ra một cảm giác cao cấp hơn hẳn các phiên bản thấp. Tuy nhiên điểm đáng tiếc là Vios G vẫn chưa được trang bị cụm màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, thay vào đó đầu CD 1 đĩa tích hợp AM/FM, kết nối AUX/USB và Bluetooth.​

Khoang hành khách phía sau vẫn là một thế mạnh khó bàn cãi trên Vios mới, hàng ghế hành khách mang lại không gian rộng rãi cho người ngồi, khi khoảng để chân, khoảng cách trần xe và khoảng cách từ đầu gối đến ghế trước đều được gia tăng. Vị trí hộc chứa đồ hai bên cửa sau được loại bỏ, thay vào đó Vios 2016 được bổ sung hai vị trí để ly ở bệ tì tay trung tâm tích hợp trên tựa lưng hàng ghế sau.​

Động cơ mới trên Vios sản sinh công suất 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn 140 Nm tại 4.200 vòng/phút kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT. Công suất không thay đổi đáng kể nhưng nhờ sử dụng hộp số vô cấp mới nên Vios G có mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố khá ấn tượng, Vios 1.5G CVT tiêu thụ trung bình 5,9 lít/100 km ở đường hỗn hợp.​

Các trang bị an toàn trên Vios 1.5G vẫn chỉ ở mức vừa đủ cho nhu cầu sử dụng chủ yếu trên đô thị, đơn cử như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và 2 túi khí. Đáng tiếc là trên phiên bản nâng cấp này Toyota vẫn chưa trang bị hệ thống cân bằng điện tử VSC cho Vios.​

​

Về giá bán, ngoài phiên bản 1.5E CVT mới có giá 588 triệu đồng, TMV vẫn giữ nguyên giá bán của các phiên bản Vios 1.5G giá 622 triệu, Vios 1.5E MT giá 564 triệu và Vios Limo có giá bán 532 triệu đồng.​

​

Điểm đáng khen cho Toyota Việt Nam đối với chiến lược của họ cho Vios chính là giá bán vẫn được giữ nguyên, dù xe đã được nâng cấp động cơ và hộp số, những thành phần rất quan trọng tạo ra sự chênh lệch về giá. Chính điều này đã giúp Vios 2016 tiếp tục tạo nên những kỷ lục về doanh số trong nhiều tháng gần đây, giúp xe liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam của VAMA.​