Khách hàng VPBank trúng thưởng trị giá 100 triệu đồng

Đây là chương trình dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch của Ngân hàng (NH) TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Chương trình được triển khai từ trước Tết nguyên đán và kéo dài tới đầu tháng 3 vừa qua.

Theo thể lệ của chương trình, có tổng cộng 8 tuần quay thưởng, với tổng giải thưởng mỗi tuần là 100 triệu đồng. Khách hàng may mắn nhất của chương trình đã trúng ngay giải thưởng giá trị lớn nhất của chương trình trong đúng tuần quay số cuối cùng.

Chương trình “Vui Xuân mới - Lãi nhân đôi” khuyến khích khách hàng gửi tiền dịp đầu năm mới

Trong buổi trao giải do VPBank tổ chức đầu tháng 3 vừa qua, chị T.T.D, khách hàng may mắn trúng thưởng, chia sẻ: “Tôi vẫn còn nguyên cảm giác không tin nổi là mình may mắn đến thế. Trước giờ, tôi vẫn là khách hàng quen thuộc của VPBank và thấy NH thường xuyên có các chương trình khuyến mãi. Bản thân không phải người hay gặp may nên tôi không chủ động tham gia chương trình này vì mong trúng giải, mà chỉ nghĩ gửi tiết kiệm tại VPBank có lãi suất khá tốt, dịch vụ của NH này cũng rất ổn, nhân viên thì nhiệt tình và thân thiện nên tôi tới gửi thôi. Khi nhân viên NH gọi điện đến thông báo trúng thưởng tôi còn tưởng là chiêu lừa đảo mà báo chí vẫn cảnh báo gần đây. Khi tôi đến trực tiếp NH để xác minh thì mới tin là thật. Số tiền trúng thưởng này tôi sẽ gửi lại vào sổ tiết kiệm để hy vọng vận may sẽ theo tôi dài dài”.

Ngoài khách hàng may mắn trên, hàng trăm khách hàng tham gia chương trình đã nhận được những giải thưởng may mắn sau 8 tuần quay số. Giải thưởng cao nhất đã trao tới tay khách hàng trước giải này là 71 triệu đồng trong tuần quay số thứ 3 của chương trình.