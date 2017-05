Cần hơn 251 tỉ đồng để giữ chân giáo viên mầm non

Mỗi năm, TP HCM có hơn 1.000 giáo viên mầm non bỏ việc, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Tỉ lệ giáo viên mầm non đứng lớp vẫn còn thiếu so với quy định. Việc tuyển dụng mới giáo viên mầm non cũng rất khó khăn do công việc vất vả, áp lực mà thu nhập lại không tương xứng.

Thiếu hàng ngàn giáo viên

TP HCM hiện có 3.057 nhóm nhà trẻ và hơn 10.000 lớp mẫu giáo. Nếu thực hiện đúng yêu cầu về số giáo viên/lớp theo đúng Điều lệ trường mầm non thì số giáo viên thiếu lên đến 11.014 người, trong đó riêng khối công lập thiếu hơn 3.300 giáo viên.

Trong kỳ tuyển dụng cho năm học 2016-2017, TP HCM cần tuyển 2.383 giáo viên mầm non nhưng chỉ tuyển được 1.760 giáo viên, còn thiếu hơn 620 giáo viên. Với bậc mầm non, việc thiếu giáo viên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nuôi dạy trẻ.

Thu nhập không tương xứng với sức lực bỏ ra là nguyên nhân của tình trạng trên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)

TP HCM, mỗi ngày, giáo viên mầm non phải làm đến 10 giờ để chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý nhóm. Nhưng ở khối công lập, giáo viên mầm non mới ra trường có thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc dạy, giáo viên mầm non còn đảm nhận nuôi trẻ. Ảnh chụp tại Trường mẦm non Ngôi Sao Sáng, quận Thủ Đức

Trước thực trạng đó, nhiều chính sách được đưa ra nhằm thu hút và giữ chân giáo viên mầm non. Cụ thể, trong tờ trình đề xuất những chính sách để thu hút giáo viên mầm non, Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị hỗ trợ thêm cho giáo viên số tiền tương đương 160 giờ/năm. Hỗ trợ từ 550.000 đến 1,5 triệu đồng/tháng để khuyến khích người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Sở GD-ĐT đề xuất TP chấp thuận cấp ngân sách cho phép thực hiện hợp đồng giáo viên, nhân viên hỗ trợ việc chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh cho trẻ bổ sung theo dạng khoán việc. Sở cũng đề xuất TP cho vay ưu đãi không trả lãi cho sinh viên học ngành sư phạm mầm non. Đồng thời có cơ chế cho trường mầm non tuyển dụng nhân sự không gắn với yêu cầu hộ khẩu.

Theo đề xuất này của Sở GD-ĐT tổng kinh phí để thực hiện giữ chân giáo viên mầm non phải cần 251,197 tỉ đồng/năm.

Phải chọn được người phù hợp

Đối với khối trường, nhóm lớp ngoài công lập, việc chi trả lương cho giáo viên được cho là linh hoạt bởi không bị ràng buộc các quy định về ngạch lương. Tuy nhiên, nhiều trường cũng gặp không ít khó khăn do mức thu học phí nhiều nơi còn thấp, không có điều kiện cải thiện lương cho giáo viên.

Hiệu trưởng một trường mầm non ở quận Thủ Đức cho biết đối với những trường có mức thu học phí cao thì hoàn toàn có điều kiện cải thiện thu nhập cho giáo viên để lực lượng này gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, số trường có mức thu cao không nhiều, đa phần các trường có mức thu chừng 1,6-1,8 triệu đồng/học sinh/tháng nên rất khó có điều kiện tăng lương. Ngay ở trường này, nhà trường liên tục rao tuyển giáo viên nhưng tìm mỏi mắt vẫn không ra. Lâu lâu mới có một người đến liên hệ công việc nhưng làm được một thời gian ngắn rồi lại nói lời chia tay.

Ngoài yếu tố thu nhập, việc giáo viên mầm non bỏ nghề, nhiều người học nhưng không theo nghề còn có nguyên nhân từ công tác hướng nghiệp. Thạc sĩ Nguyễn Quang Tiệp, Chủ hệ thống Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng (quận 9 và Thủ Đức), thì nhìn nhận nhiều khi yếu tố lương không phải là nguyên nhân cho sự nghỉ việc của giáo viên. Cái chính là khi đi vào thực tế công việc giáo viên không phù hợp với đặc thù công việc ở trường mầm non, giáo viên không chỉ dạy mà còn nuôi trẻ. Giáo viên được đào tạo sư phạm mầm non rồi lại đi làm việc khác là sự đầu tư rất lãng phí. Ông Tiệp cho rằng trong công tác tuyển sinh giáo viên mầm non của các trường ĐH, CĐ, trung cấp cần có sự tuyển lựa tốt để những người sau khi được đào tạo không bị "sốc" khi bắt tay vào thực tế công việc.