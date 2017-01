7 cuốn sách phải đọc năm 2017 nếu muốn giàu

Theo CNBC, dưới đây là những cuốn sách tài chính cá nhân khá nổi tiếng, có thể giúp bạn làm giàu trong năm mới.

1. Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh (Business Adventures) của John Brooks

Người giàu có xu hướng tin rằng kinh doanh là cách nhanh nhất để kiếm tiền. Cuốn sách này sẽ dạy bạn làm điều đó như thế nào, nhưng không phải theo cách truyền thống. Đây cũng là cuốn sách yêu thích của Bill Gates và Warren Buffett.

"Không như nhiều tác giả kinh doanh ngày nay, Brooks không đề cập đến những bài học như phải làm thế nào, hay những giải nghĩa sơ sài về thành công", Gates cho biết, "Anh sẽ không thấy những bài viết dạng danh sách trong cuốn này đâu. Brooks viết những bài dài về một vấn đề, đào sâu nó, đưa ra những nhân vật thuyết phục và chỉ cho người đọc thấy những gì ông viết ứng dụng vào các trường hợp đó như thế nào".

Thời điểm xuất bản từ năm 1969 cũng không có nghĩa quyển sách này hết giá trị. Gates cho biết dù môi trường kinh doanh đã thay đổi rất nhiều, nền tảng để có một doanh nghiệp vững mạnh vẫn như xưa.

2. Cuốn sách về cách đầu tư thông thường (The Little Book of Common Sense Investing) của John C. Bogle

Một trong những cách hiệu quả nhất để gây dựng tài sản là đầu tư, nếu bạn làm đúng. Bogle là nhà sáng lập Vanguard Group và cũng là người lập ra quỹ đầu tư theo chỉ số đầu tiên trên thế giới. Trong cuốn sách này, ông đã nêu chi tiết về chiến lược đầu tư đơn giản và hiệu quả nhất - đổ tiền vào các quỹ chỉ số có chi phí thấp.

Nhà đầu tư huyền thoại - Warren Buffett cũng từng nói đây là cuốn sách mà mỗi nhà đầu tư, dù lớn hay nhỏ, nên có một bản.

3. Những bài viết của Warren Buffett (The Essays of Warren Buffett) của Warren Buffett và Lawrence A. Cunningham

Đây là cuốn sách hơn 700 trang, tập hợp các triết lý về kinh doanh, đầu tư và cuộc sống của nhà thông thái vùng Omaha. Nó sẽ giúp bạn hiểu mọi điều về huyền thoại đầu tư này.

4. Công cụ của những người khổng lồ (Tools of Titans) của Tim Ferris

Phải làm gì để trở thành tỷ phú? Tác phẩm mới nhất của Tim Ferris sẽ giúp bạn tìm hiểu những thói quen hằng ngày của những người nổi tiếng, vận động viên chuyên nghiệp, giám đốc quỹ và nhiều cá nhân khác. Để làm được việc này, Ferris đã phỏng vấn hơn 200 người được đánh giá xuất sắc tầm cỡ thế giới.

5. Bị ám ảnh hay mãi ở mức trung bình (Be Obsessed or Be Average) của Grant Cardone

Để giàu có, bạn phải học hỏi từ những người đã làm được việc này. Triệu phú bán hàng - Grant Cardone hiểu rất rõ việc này. Ông đã tự tay gây dựng 5 công ty và có số tài sản hàng triệu USD.

Trong cuốn sách mới nhất, ông nhấn mạnh nếu muốn thành công thực sự, bạn phải luôn luôn khao khát, tập trung và ám ảnh. Cardone có nhiều quan điểm đi ngược với số đông, như không thích mua nhà hay dồn tiền vào tài khoản lương hưu. Tuy nhiên, những chiến lược này đã giúp ông từ tay trắng năm 25 tuổi thành triệu phú năm 30 tuổi.

6. Sức mạnh của sự túng quẫn (The Power of Broke) của Daymond John

Nhà đầu tư nổi tiếng trong show truyền hình khởi nghiệp Shark Tank đã biến FUBU thành thương hiệu 6 tỷ USD, từ 40 USD ban đầu. Trong suốt quá trình kinh doanh, ông đã bị từ chối và thua lỗ rất nhiều.

Dù vậy, việc khánh kiệt ít nhất cũng có một công dụng lớn. Đó là kích thích sự sáng tạo và suy nghĩ khác biệt. Ông đã giải thích điều này trong cuốn sách của mình. John khuyên rằng không nên vứt bỏ cơ hội thành công và giàu có chỉ vì tài khoản của bạn quá ít tiền. Hãy coi đó là một lợi thế.

7. Mọi chuyện đều có thể đàm phán (You Can Negotiate Anything) của Herb Cohen

Nếu bạn muốn kiếm được nhiều hơn trong năm 2017, cách đơn giản nhất, nhưng thường bị bỏ qua nhất, là đàm phán tăng lương. Nếu bạn quá lo lắng về việc gặp sếp để đề nghị việc này, hãy đọc cuốn sách của Cohen. Nó sẽ giúp bạn có được thứ mình mong muốn và xứng đáng.