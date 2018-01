Khách sạn Rex Saigon đạt 2 giải thưởng lớn trong Liên hoan bếp trưởng 5 sao

Ngày 10-1, trong khuôn khổ Liên hoan ẩm thực "Món ngon các nước" lần thứ 12, Liên hoan bếp trưởng 5 sao đã tổ chức long trọng tại khách sạn Rex.

Cơ hội nâng tầm ẩm thực Việt

Chương trình do Sở Du lịch TP HCM kết hợp với Hiệp hội Du lịch TP HCM tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các bếp trưởng của khối khách sạn 5 sao và nhà hàng cao cấp giao lưu gặp gỡ, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến ẩm thực. Thông qua đó chương trình còn giới thiệu với bạn bè quốc tế về sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc sắc của hệ thống khách sạn, nhà hàng cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là sự kiện mở màn cho chương trình Liên hoa ẩm thực "Món ngon các nước" diễn ra từ ngày 11 đến 14-1 tại công viên Lê Văn Tám.

Cùng tham dự Liên hoan bếp trưởng 5 sao năm nay có 13 đơn vị đến từ các khách sạn 5 sao nổi tiếng tại TP HCM như khách sạn Rex Saigon, Sheraton Saigon, The Reverie Saigon, Sofitel Plaza Saigon, Equatorial Hochiminh, Nikko Saigon, Grand Saigon, Majestic, Renaissance Riverside Saigon, Pullman Saigon, Caravelle, New World Saigon, The Eastin Grand.

Năm nay Liên hoan bếp trưởng 5 sao có nhiều thay đổi. Nếu như chủ đề của các năm trước là Tiệc cưới - Mùa hạnh phúc thì năm nay chương trình hướng về mùa xuân với chủ đề "Bàn tiệc mùa xuân". Thực đơn tiệc do các bếp trưởng tự chọn, có thể là món Á hay Âu, sử dụng các nguyên liệu phù hợp và dưới bàn tay của người bếp trưởng tài hoa được chế biến thành những món ăn theo chủ đề và trình bày một cách ấn tượng thể hiện tinh hoa của ẩm thực gắn với thương hiệu của mỗi đơn vị tham gia liên hoan.

Chương trình Liên hoan bếp trưởng 5 sao được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên của các khách sạn nhằm góp phần nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú cũng như phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam và quốc tế tại TP HCM. Đặc biệt, từ năm nay chương trình Liên hoan bếp trưởng 5 sao dự kiến tổ chức luân phiên tại các khách sạn 5 sao trên địa bàn TP HCM. Ngoài việc bình chọn của khách mời để đăng quang 5 bàn tiệc được yêu thích nhất như mọi năm, từ năm nay Ban tổ chức còn thành lập Ban giám khảo để đánh giá, chấm điểm và chọn ra 5 bàn tiệc xuất sắc nhất và các giải phụ.

Rex dong buồm ra khơi

Là một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu không chỉ tại TP HCM mà trên cả nước, khách sạn Rex tham dự Liên hoan bếp trưởng 5 sao với chủ đề "cánh buồm mùa xuân" là thực đơn Á gồm món khai vị là gỏi cá cuốn bông đông trùng sứa biển; 2 món chính là bào ngư bạch ngọc, tôm hùm gói sâm sen; tráng miệng là bánh trái hồng. Thành phần của bàn tiệc này sử dụng nguyên liệu chủ yếu là hải sản vốn rất nhiều dinh dưỡng.

Đầu bếp Hồ Chung Hùng, khách sạn Rex cho biết: nguyên liệu chính của món gỏi cá cuốn bông đông trùng sứa biển sử dụng cá mú hổ cuộn với một số nguyên liệu. Vị ngọt thanh của thịt cá hòa chút chua nhẹ của rau củ sẽ đánh thức vị giác của thực khách. Còn món bào ngư bạch ngọc sử dụng bào ngư là một trong những bát trân của ẩm thực ngày nay, áp chảo cùng gạch cua và xốt thượng hạng tạo màu cam ánh kim lấp lánh, mang đến hình ảnh sung túc khi mùa xuân mới đang về. Riêng Tôm hùm vốn rất được giới sành ăn ưa thích được gói vào lá sen với nhân sâm, hạt sen và vi cá để tất cả vị ngọt hòa quyện vào thịt tôm hùm, đem đến sự tươi ngon đọng trên đầu lưỡi thực khách. Món tráng miệng bánh trái hồng được sử dụng nguyên liệu chính là đậu xanh hấp nhuyễn và tán mịn, trộn với mứt thơm ngọt nhẹ nhấm nháp với trà nóng sẽ góp phần làm cho đêm tiệc thêm đầy đặn.

Bàn tiệc mùa xuân của khách sạn Rex được dong buồm ra khơi trên một con thuyền đầy ắp cá tôm trong ngày đầu xuân hứa hẹn một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Phần trang trí đầy sắc màu như tiết trời đang vào xuân, bàn tiệc của khách sạn Rex mang đến cho Liên hoan và thực khách những món ăn đặc sản phong phú về chủng loại, đa dạng về nguyên liệu, cân đối về dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe cho thực khách khi thưởng thức vào những ngày xuân.

. 5 bàn tiệc được yêu thích nhất: The Reverie Saigon, New World Saigon, Grand Saigon, Rex Saigon, Renaissance Riverside Saigon, . 5 bàn tiệc xuất sắc nhất: The Reverie Saigon, Rex Saigon, Sheraton Saigon, Pullman Saigon, Equatorial Hochiminh . 5 giải phụ: Majestic (món Á xuất sắc), Sofitel (món Âu xuất sắc), Caravelle (giải thuyết minh hay nhất), Nikko (trình bày ấn tượng), The Eastin Grand (món ăn trình bày đẹp).