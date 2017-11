Hồ Tràm Strip bổ sung loạt cúp giải thưởng uy tín vào bộ sưu tập

Là sân gôn phong cách links được thiết kế bởi "cá mập trắng" Greg Norman, The Bluffs Hồ Tràm Strip được tổ chức sân gôn và du lịch hàng đầu Việt Nam bình chọn là "Sân gôn tốt nhất Việt Nam" hồi tháng 10-2017.

Kể từ khi mở hoạt động, sân golf The Bluffs Hồ Tràm Strip liên tục nhận được nhiều danh hiệu khác, trong đó phải kể đến giải "Top 100 sân gôn tuyệt vời nhất thế giới" do Tạp chí Golf Digest vinh danh và "Sân gôn mới tốt nhất Thế giới" do World Golf Awards bình chọn năm 2015.

Giải thưởng của World Golf Awards 2017 được bình chọn công khai, khảo sát trực tuyến trong bảy tháng đầu năm nay.

Ông Michael Kelly, Chủ tịch Công ty TNHH Asian Coast Development và Ho Tram Project - đơn vị phát triển và điều hành The Grand và The Bluffs cho biết "Những giải thưởng này cho thấy nỗ lực đóng góp không ngừng của chúng tôi trong việc xây dựng Hồ Tràm Strip trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Chúng tôi xem những thành tựu đạt được ngày hôm nay là những động lực thúc đẩy mới cần phát huy và giữ vững vị trí dẫn đầu, điều mà chúng tôi luôn hướng đến".