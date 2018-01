20 hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2018

Chuyên trang xếp hạng máy bay uy tín của Australia AirlineRatings vừa công bố danh sách 20 hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2018, CNN đưa tin ngày 3/1.

Theo đó, 20 hãng hàng không đứng top đầu về độ an toàn năm nay (xếp theo thứ tự bảng chữ cái) là: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic và Virgin Australia.

20 cái tên được xướng danh đều có vị trí ngang bằng nhau.

10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới (xếp theo thứ tự bảng chữ cái) là: Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, JetBlue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling và WestJet.



Bảng xếp hạng dựa trên quá trình đánh giá 409 hãng hàng không lớn nhỏ trên thế giới. Các hãng hàng không trong top 20 phải đáp ứng được các tiêu chí khắt khe như: luôn đi đầu trong việc đổi mới về an toàn bay, xuất sắc trong hoạt động và luôn đưa vào khai thác những chiếc máy bay mới, tiên tiến nhất.

Ngoài ra, đó phải là những hãng bay có hồ sơ hoàn hảo trong suốt kỷ nguyên hoạt động. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng cũng dựa vào các yếu tố như kết quả kiểm toán của các cơ quan quản lý hàng không, kiểm toán của chính phủ, hồ sơ về tai nạn hàng không, các sự cố nghiêm trọng và độ tuổi của những chiếc máy bay.

Cách giải quyết của các hãng bay cũng được nhìn nhận để đánh giá. "Mọi hãng hàng không đều có sự cố, nhưng cách mà họ giải quyết vấn đề mới quyết định mọi thứ", đại diện đơn vị xếp hạng nói.

Đó cũng là lý do mà Qantas, hãng hàng không quốc gia Australia, dù gặp sự cố vẫn nằm trong top 20 hãng an toàn nhất thế giới trong nhiều năm. Năm 2010, tại Singapore, máy bay của hãng này đã bị hỏng một động cơ khi cất cánh nhưng nhờ phi công tay nghề cao đã cứu được toàn bộ máy bay.

Nói về lý do luôn đưa ra bảng xếp hạng các hãng hàng không trên thế giới qua nhiều năm, Tổng giám đốc Geoffrey Thomas cho biết: "Ngày nay, các chuyến bay ngày càng hoàn hảo và an toàn hơn. Nhưng hành khách vẫn cần được biết những gì là tốt nhất".