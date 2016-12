Capella Holdings kỷ niệm 10 năm thành lập

Việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới là sự kiện đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Capella Holdings nhằm chuyên nghiệp hóa và hướng đến tầm nhìn trở thành một thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc tế trong lĩnh vực ẩm thực, giải trí.

Capella Holdings đã xây dựng và vận hành thành công hệ thống trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn tại TP HCM, các trung tâm hội nghị tiệc cưới sang trọng như Riverside Palace (quận 4), Claris Palace (quận Thủ Đức), Capella Parkview (quận Phú Nhuận), Capella Gallery Hall (quận 10)... Ngoài ra, Capella Holdings còn sở hữu cao ốc Ben Thanh Tower với căn hộ The One Saigon tọa lạc ngay tại vị trí vàng của trung tâm quận 1, Capella Hodings còn đang vận hành thành công hệ thống sky bar đẳng cấp Chill Sky Bar, Air 360 Sky Bar, hệ thống nhà hàng cao cấp Sorae (Nhật Bản), San Fu Lou (Trung Hoa) và Dì Mai (Việt Nam). Những thương hiệu này không chỉ thu hút giới trẻ sành điệu mà còn hiện diện cả trong các tài liệu hướng dẫn du lịch quốc tế. Trong đó, Chill Sky Bar vinh dự được Tạp chí New York Times bình chọn “Top 10 Sky Bar đẹp nhất thế giới” liên tiếp 4 năm liền.