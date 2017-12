VCSC lạc quan dự báo tỉ suất sinh lời ROE của BIDV

Theo đó VCSC điều chỉnh tăng 6% giá mục tiêu dành cho cổ phiếu BIDV từ 24.678 VND/cổ phiếu lên 26.100 VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 17,3%. Nguyên nhân được công ty chứng khoán này đưa ra xuất phát từ tình hình hoạt động cốt lõi khả quan và dự phòng lành mạnh để cải thiện chất lượng tài sản. "Chúng tôi tiếp tục tin vào câu chuyện đảo chiều đối với hoạt động của BID", báo cáo của VCSC nhấn mạnh.

Đối với tăng trưởng tín dụng, VCSC giữ nguyên dự báo tăng trưởng tín dụng cho năm 2017 tại mức 18%. Tăng trưởng kép hằng năm của tín dụng và tiền gửi 2016 - 2019 dự báo đạt 16% (điều chỉnh giảm 1 điểm %) và 14% (điều chỉnh giảm 3 điểm %). Dự báo NIM được giữ nguyên tại mức 2,8% năm 2017 và 3% năm 2018, so với 2,7% năm 2016 nhờ lợi suất tài sản có xu hướng cải thiện và chi phí vốn 2017 - 2018 ổn định ở khoảng 4,7% - 5%.

Công ty chứng khoán này cũng giữ nguyên dự báo thu nhập ngoài lãi sẽ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 10% từ 2016 - 2019 với thu nhập từ phí dịch vụ và hoa hồng tăng khoảng 15% trong thời gian này. Dự báo thu nhập từ phí dịch vụ sẽ chiếm 42% thu nhập ngoài lãi.

Với chi phí tín dụng ước đạt 1,5% (tăng 15 điểm cơ bản) trong năm 2017 và 1,6% (tăng 20 điểm cơ bản) trong năm 2018, VCSC điều chỉnh giảm lần lượt 0,5% và 4,4% dự báo cho năm 2017 và 2018. Lợi nhuận ròng tăng trưởng chậm lại do dự phòng. Lợi nhuận từ HĐKD trước dự phòng của BID trong 9 tháng đầu năm tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, BID hiện tập trung hơn nữa vào dự phòng để cải thiện chất lượng tài sản. Chi phí dự phòng tăng mạnh 124% so với cùng kỳ năm trước và 39% so với quý II-2017.

VCSC dự báo chi phí tín dụng trung bình các năm 2017 - 2019 là 155 điểm cơ bản (điều chỉnh tăng 16 điểm cơ bản, và cao hơn 35 điểm cơ bản so với trung bình ngành ngân hàng). Bơm vốn có thể hỗ trợ ngân hàng đảo chiều nhanh hơn nữa. Nếu tìm được đối tác chiến lược, ngân hàng có thể cải thiện các tỉ lệ về vốn, qua đó hỗ trợ giá cổ phiếu trong trung hạn và mang lại tiềm năng tăng trưởng.

VCSC cũng lạc quan với định giá BIDV khá hấp dẫn, tỉ lệ ROE 2017, công ty chứng khoán này ước tính BIDV đạt 15,3%.

Kết quả kinh doanh quý III-2017 của BIDV cũng phản ảnh tình hình hoạt động lĩnh vực cốt lõi khả quan. Ngân hàng này tích cực và thận trọng dự phòng để đảm bảo tiến độ nghị quyết giải quyết vấn đề nợ xấu.