Thiên Phúc Hoàng Gia: Nơi “an cư lạc nghiệp”

Đồng định hướng theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) của Sở Xây dựng TP HCM, từ nay đến năm 2020, chia sẻ nhu cầu nhà ở của người dân cận thành, Thiên Phúc Hoàng Gia hình thành và phát triển dự án đất nền, nhà ở dành cho người có thu nhập thấp.

Khu dân cư đẳng cấp dành cho người thu nhập thấp

Thiên Phúc Hoàng Gia tọa lạc tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có quy mô 4,7 ha; mật độ xây dựng khoảng 40%, còn lại 60% dành cho trung tâm dịch vụ thương mại, công viên cây xanh và các công trình công cộng. Với vị trí thuận lợi, mặt tiền giáp Tỉnh lộ 9, chỉ khoảng 15 phút di chuyển đến trung tâm TP HCM hoặc 17 phút đến Tây Sài Gòn và chỉ mất khoảng 3-5 phút để đến các KCN Hoàng Gia, Xuyên Á… Thuận tiện hơn, hệ thống chợ, bệnh viện, trường học, ngân hàng, khu du lịch, khu vui chơi nằm trong bán kính chưa tới 2 km.

Hiểu được sự khát khao sở hữu nhà của người có thu nhập thấp, chủ đầu tư chủ động đưa ra tiêu chí trả góp đối với đối tượng là công nhân có thu nhập thấp và thật sự muốn "an cư lạc nghiệp" tại đây. Cụ thể, khi mua đất nền dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, mọi khách hàng được ưu tiên trả góp 50% không lãi suất trên tổng giá trị giao dịch mua bán trong 12 tháng. Thời gian chủ đầu tư giao đất cho cư dân xây dựng tối đa là 12 tháng và thời gian dao động là 60 ngày so với cam kết theo hợp đồng, nếu có.

Phối cảnh dự án Thiên Phúc Hoàng Gia

Bà Kim Phượng, chủ đầu tư dự án, cho biết: "Dự án được đầu tư hơn 5 triệu USD với kiến trúc đẳng cấp và san sẻ cho người có thu nhập thấp, cùng với tiêu chí phải chỉnh trang theo dự án, theo từng ô phố, khu phố để tránh tình trạng khoét lõm nhếch nhác, không đồng bộ... để Thiên Phúc Hoàng Gia thực sự trở thành cảnh quan kiến trúc, dân cư góp phần quan trọng vào sự phát triển khu đô thị mới của tỉnh Long An. Tôi tin rằng dự án được hình thành sẽ giải quyết trên 15% nhu cầu nhà ở của dân nhập cư và loại bỏ mô hình chợ tự phát tại các khu lân cận trong tương lai gần".

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ được triển khai vào cuối năm nay. Các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng, công trình công cộng sẽ hoàn thành theo tiến độ kế hoạch dự án để cư dân thoải mái, yên tâm trong việc "an cư lạc nghiệp" và sớm hoàn tất quyền sử dụng đất theo thời gian cam kết.

Nhà ở cho người thu nhập thấp là nhu cầu cấp bách

Được biết, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho nhiều trường hợp NƠXH. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với dư nợ của các khoản vay để mua, thuê NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 5%/năm trong năm 2016 và 2017 theo gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng và hàng trăm trường hợp người thu nhập thấp đã được giải quyết nhà ở.

Trong 5 năm trở lại đây, HoREA liên tục vận động và hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản cung cấp sản phẩm nhà ở giá thấp cho đối tượng thu nhập thấp. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề căn cơ và mang tính bền vững, các giải pháp của thành phố cần được hướng đến tất cả thành phần dân cư. Vì ngay như nhu cầu về nhà ở, không chỉ những người có thu nhập thấp hoặc đối tượng thụ hưởng NƠXH mà còn nhiều đối tượng khác như lao động trẻ, người có thu nhập trung bình và cả những người có thu nhập cao, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại thành phố cũng có nhu cầu rất lớn.

Như vậy, sự định hướng và phát triển đồng bộ theo cung cầu nhà ở cho người thu nhập thấp trên các dự án Đất Xanh, Đất Lành Long An, Phú Mỹ Kỳ, Thiên Phúc Hoàng Gia... góp phần không nhỏ trong việc định hướng phát triển các khu đô thị vệ tinh theo mục tiêu phát triển đô thị đa trung tâm, mang tính vùng không gian đô thị TP HCM, mà trên thực tế các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức (tỉnh Long An), Dĩ An, Lái Thiêu, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), TP Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang phát triển thành các thành phố vệ tinh của TP HCM.