S&P nâng xếp hạng tín nhiệm của Vingroup lên B+

Hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới S&P Global Ratings vừa thông báo nâng xếp hạng tín dụng dài hạn đối với Tập đoàn Vingroup từ mức "B" lên mức "B+", mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất từ trước đến nay trong ngành bất động sản tại Việt Nam. Từ đầu năm 2017 đến nay, Vingroup cũng là doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản duy nhất tại khu vực Đông Nam Á được S&P nâng hạng tín nhiệm. Theo S&P, Vingroup được đánh giá có vị thế thị trường tốt hơn một số doanh nghiệp cùng ngành và cùng mức xếp hạng ở Đông Nam Á.

Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, Vingroup được dự báo sẽ chạm mức doanh số bán hàng 74.000 tỉ đồng cho cả năm 2017. Trong năm 2016, tập đoàn đã bán tới khoảng 15.000 căn hộ, biệt thự và nhà phố, chiếm khoảng 24% thị phần phân khúc cao cấp tại các thành phố lớn.

Đà bán hàng của Vingroup sẽ tiếp tục tăng trưởng vững mạnh trong 2 năm tới nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm trên tất cả phân khúc, từ đại chúng đến cao cấp, đặc biệt với sự ra đời của thương hiệu VinCity. Cùng sự cải thiện tích cực của nền kinh tế Việt Nam, S&P dự báo doanh số bán các sản phẩm bất động sản của Vingroup sẽ đạt 70.000-75.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2017-2019, gấp đôi doanh số của tập đoàn trong các năm trước đây.

Đà bán hàng của Vingroup sẽ tiếp tục tăng trưởng vững mạnh trong 2 năm tới nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm trên tất cả phân khúc

Bên cạnh mảng bất động sản để bán, bất động sản cho thuê của Vingroup cũng ngày càng mở rộng, thể hiện qua hệ thống Vincom Retail đang duy trì vị trí nhà khai thác trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam khi chiếm khoảng 60% thị phần ở Hà Nội và TP HCM với gần 1,2 triệu m2 diện tích sàn.

"Vingroup có thị phần tốt hơn trong các mảng hoạt động chính, vị thế dẫn dắt thị trường và quy mô hoạt động lớn hơn các doanh nghiệp cùng ngành một cách đáng kể. Hoạt động của công ty cũng đa dạng hơn so với các công ty cùng ngành, với 15%-20% lợi nhuận gộp đến từ nguồn thu ổn định là cho thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại, bán lẻ, khách sạn và y tế. Do đó, chúng tôi cho Vingroup điểm số tích cực cho trong phân tính đánh giá so sánh của mình" - S&P cho biết.

Với tình hình tài chính lành mạnh và mạng lưới hoạt động phát triển đáng kể trong những năm qua, S&P dự báo Vingroup có thể đáp ứng được việc mở rộng kinh doanh, trong đó có công nghiệp ô tô.

Trước đó, Vingroup cũng được Fitch Ratings duy trì xếp hạng "B+" với triển vọng ổn định. Việc được các tổ chức quốc tế đánh giá cao đã khẳng định mức độ tín nhiệm ngày càng lớn dành cho tập đoàn và là cơ sở để tin tưởng vững chắc hoạt động kinh doanh của Vingroup sẽ tiếp tục tốt đẹp trong thời gian tới.