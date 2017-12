Lần đầu tiên thay van tim qua động mạch cảnh chung trái

Đây cũng là ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI) từ động mạch cảnh chung trái đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP HCM).

Quyết định táo bạo

Tiếp khách trong căn nhà nhỏ ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ông Đào Xuân Lời (SN 1958) luôn nở nụ cười hạnh phúc cùng thần thái tươi tỉnh. "Kết quả sau 3 tháng được ngủ ngon giấc đấy" - ông Lời vui vẻ kể rồi không quên khoe: "Huyết áp tôi hiện dao động ở mức 120/80 - chỉ số "hiếm" trong suốt hơn 6 năm qua".

Kể từ khi phát hiện tim bị hẹp van động mạch chủ khít cùng các bệnh nguy hiểm khác như vôi hóa mạch máu, ông Lời thường xuyên ở trong tình trạng khó thở, mất ngủ triền miên vì đau tức ngực. Được chỉ định mổ để chữa bệnh tim nhưng vì đã trải qua nhiều lần phẫu thuật sỏi mật trước đó và do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nên ông Lời chần chừ suốt 2 năm qua.

Lần đầu tiên ở Việt Nam, ê-kíp can thiệp tim mạch Vinmec Central Park đã tiếp cận qua đường động mạch cảnh chung trái để thay van tim cho người bệnh

Khi biết Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP HCM) đã can thiệp thành công nhiều ca thay van động mạch chủ qua da, đặc biệt là nhiều bệnh nhân được hỗ trợ chi phí điều trị nhờ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), ông Lời đã đến khám tại đây.

Hội chẩn cho ông Lời, GS-TS Võ Thành Nhân, Trưởng Khoa Can thiệp Tim mạch Bệnh viện Vinmec Central Park, nhận thấy động mạch đùi của ông Lời bị ngoằn ngoèo và vôi hóa nhiều, sẽ khó tiếp cận như thông thường. Dựa trên hình chụp CT hệ thống mạch cảnh hai bên, với sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài là GS Antoine Lafont, Trưởng Khối Kỹ thuật tim mạch Bệnh viện châu Âu Georges Pompidou (Pháp), ê-kíp quyết định tiếp cận qua đường động mạch cảnh chung trái ở cổ để thay van tim cho người bệnh.

"Khoảng cách từ điểm tiếp cận đến gốc động mạch chủ ngắn hơn giúp kiểm soát van tốt hơn, thời gian thả van nhanh hơn mà vẫn bảo đảm độ chính xác. Đặc biệt là bệnh nhân không cần nằm bất động, có thể đi lại bình thường ngay sau can thiệp" - GS Nhân nhấn mạnh.

Ông Lời hạnh phúc vì thoát khỏi những cơn đau tim dai dẳng

Một ngày sau ca can thiệp thay van tim, ông Lời đã có thể đi lại bình thường. Ra viện, ông Lời cảm thấy "như có một trái tim khác trong lồng ngực" bởi tình trạng khó thở và những cơn đau tức ngực đã chấm dứt, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Sau 6 năm là "mối lo canh cánh" của cả gia đình, giờ đây, ông Lời đã có thể phụ giúp con cái trông nom nhà cửa và quản lý ao cá khoán của hợp tác xã.

Thấy chồng khỏe mạnh trở lại, bà Từ Thị Xương (vợ ông Lời) cũng "khỏe lây": "Ông ấy ngủ ngon, tôi cũng ngủ ngon theo. Không phải canh chừng nữa, bây giờ tôi muốn làm gì, đi đâu cũng thuận tiện hơn nhiều".

Vinmec Central Park thực hiện thành công ca TAVI nhiều nhất

TAVI là kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, phù hợp cho bệnh nhân lớn tuổi hoặc bệnh nhân không đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật mổ mở. Bệnh nhân tránh được nhiều biến chứng so với phẫu thuật mổ hở, tăng khả năng thành công và thời gian phục hồi nhanh hơn, chỉ từ 5-7 ngày. Đây là một trong những kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp nhất hiện nay.

Khỏe mạnh sau khi được can thiệp TAVI thành công, ông Đào Xuân Lời (bìa phải) bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới GS Võ Thành Nhân - Trưởng khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Vinmec Central Park

Từ tháng 3, Vinmec Central Park đã liên tục thực hiện thành công 25 ca TAVI với tỉ lệ thành công 100% (bệnh nhân cao tuổi nhất là 87 tuổi). Cho đến nay, Vinmec Central Park là bệnh viện thực hiện thành công nhiều ca TAVI nhất tại Việt Nam.

Với việc thực hiện thành công 25 ca can thiệp tim mạch bằng kỹ thuật TAVI dưới sự giám sát của các chuyên gia can thiệp TAVI hàng đầu thế giới, đang tiến gần tới việc trở thành trung tâm can thiệp TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế. Mục tiêu xa hơn của Vinmec Central Park là trở thành trung tâm can thiệp tim mạch xuất sắc (The best cathlab) theo tiêu chuẩn của Mỹ (SCAI), hội nhập với trình độ can thiệp tim mạch của thế giới. n