Khách hàng của Công ty BHNT FWD có thể rút tiền 24/7

Agribank Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công ty TNHH Đóng tàu Cửa Việt vừa bàn giao tàu cá vỏ thép số hiệu TTH-91555 TS được đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP sau 9 tháng thi công cho ngư dân Trần Dành (trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tại cảng cá Thuận An, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang