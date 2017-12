Cúp vàng Futsal về tay ai?

Mê bóng và mê HDBank!

Người may mắn là chị Đinh Thị Hoan, một khách hàng giao dịch tại HDBank Nha Trang. Bên cạnh giải đặc biệt là một quả bóng Futsal nặng 1 ký vàng SJC dành cho chị Đinh Thị Hoan, tại các điểm giao dịch của HDBank các giải thưởng chuyến du lịch Nga xem WorldCup 2018 và các chuyến du lịch Đà Nẵng cũng đã trao cho khách hàng trúng thưởng và hàng chục ngàn quà tặng khác đã được trao qua hình thức cào trúng ngay.

Ôm quả bóng vàng Futsal nặng 1 ký vàng SJC trong hay, chị Hoan như đang… nằm mơ. Chị Hoan cho biết "Nguyên do chính khiến mình gửi tiết kiệm tại HDBank là bởi qua kinh nghiệm của gia đình, cả nhà chị đều rất ưng ý bởi chất lượng dịch vụ, sản phẩm của HDBank. Mình là khách hàng đi gửi tiết kiệm, số tiền không quá lớn nhưng nhân viên tư vấn của HDBank chăm sóc, tư vấn vô cùng tận tình, niềm nở, thân thiện và chuyên nghiệp. Lãi suất tốt, chưa kể những giá trị cộng thêm là các quà tặng ưu đãi, khuyến mãi rất thiết thực, HDBank là ngân hàng có uy tín trên thị trường nên mình rất yên tâm và tin tưởng".

Khách hàng gửi tiền tại HDBank

Quá nhiều cơ hội thành…tỉ phú

Trước niềm vui của nhiều khách hàng đã may mắn trúng thưởng, đại diện HDBank chia sẻ: "Chúng tôi đã chứng kiến hạnh phúc khó tả của nhiều người bất ngờ thành tỉ phú nhờ gửi tiền tại HDBank. Chẳng hạn như khách hàng Từ Đức Văn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã may mắn trúng thưởng một thẻ tiết kiệm trị giá 1,5 tỉ đồng; khách hàng Nguyễn Văn Tốt (gia đình bán vé số tại TP HCM) đã may mắn trúng thưởng một căn hộ cao cấp trị giá 1,6 tỉ đồng; khách hàng Tường Tuấn Thông (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã trúng giải đặc biệt 1 kg vàng 9999; khách hàng trúng cả tỉ đồng gồm có khách hàng Võ Thị Hồng Phượng (TP HCM), khách hàng Lê Thị Hồng Tuyết (Nghệ An), khách hàng Đặng Thị Thu Hương (Hải Phòng), khách hàng Trịnh Thị Hòa (Bình Phước). Danh sách khách hàng "tỉ phú", những chủ nhân của cả ký vàng SJC cứ dài mãi và niềm vui trở thành tỉ phú cũng theo đó lan tỏa tới khách hàng trên khắp mọi miền đất nước".

Cụ thể, nối tiếp giấc mơ tỉ phú, từ ngày 10/10/2017 đến 05/01/2018, HDBank tiếp tục tìm kiếm chủ nhân trong chương trình khuyến mãi "Gửi tiền như ý - Rinh cúp vàng ký - Nội trợ hết ý" nhằm đồng hành cùng Futsal Việt Nam và chia sẻ công việc trong gian bếp gia đình của khách hàng vào dịp cuối năm. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình sẽ được nâng lên, đạt gần 14,5 tỉ đồng.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm chỉ từ 60 triệu đồng với kỳ hạn tối thiểu 1 tháng có ngay cơ hội rinh Cúp Futsal trị giá 1 ký vàng SJC và cơ hội trúng ngay gần 30 ngàn quà tặng cao cấp cho căn bếp gia đình. Thể lệ chương trình vô cùng dễ dàng và tạo mọi điều kiện trúng thưởng cho khách.

Anh Quang Lê, một khách hàng tại HDBank TP HCM khẳng định chưa cần biết có "rinh" được bóng vàng thật 1 ký Futsal hay không, nhưng anh cũng đã sẵn sàng tham gia chương trình. Chỉ cần trúng ngay một trong số các giải nóng trong bộ quà tặng bếp tiện ích cho gia đình với các thương hiệu nổi tiếng: Bộ 2 tô trộn thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock, bình đựng nước giữ nhiệt Moriitalia, ấm đun nước bằng thủy tinh Kuchenzimmer, bộ 2 túi du lịch Moriitalia, hộp cơm giữ nhiệt Lock&Lock, bộ ly thủy tinh Duralex 12 món…, anh đã có niềm vui về… khoe vợ.

"Cuộc sống ngày càng khan hiếm những bất ngờ. Sẽ không có gì thú vị bằng niềm vui bất ngờ, trước hết dành cho đời sống gia đình trong mỗi ngày. Dại gì mà không "săn" những bất ngờ dễ dàng như thế ở HDBank", anh Lê nói.