CUỘC THI CHẠY THANG BỘ HCMC SKYRUN

Chinh phục tòa tháp cao nhất TP HCM với 1.002 bậc thang



Cuộc thi chạy thang bộ HCMC SkyRun lấy ý tưởng từ môn thể thao chạy bộ dọc các tòa nhà chọc trời trên thế giới. Với "SkyRun", các vận động viên sẽ chạy đua bằng hệ thống cầu thang bộ để trở thành người đầu tiên chạm đến đỉnh cao tại những tòa nhà cao nhất thế giới. Hoạt động này đã trở nên phổ biến ở các quốc gia trên thế giới và được biết đến gần đây tại Việt Nam thông qua cuộc thi "Bitexco Vertical Run" năm 2011. Tiếp nối thành công đó, HCMC SkyRun 2017 tiếp tục được tòa tháp tài chính Bitexco tài trợ và đăng cai tổ chức nhằm đánh dấu kỷ niệm 7 năm thành lập. Ông Brian Cannon - Phó Giám Đốc quản lý tòa nhà - chia sẻ: "Chúng tôi đã tài trợ cuộc thi chạy thang bộ lần đầu tiên vào năm 2011 và rất vui khi đón chào cuộc thi này quay lại Việt Nam đúng dịp sinh nhật lần thứ 7 của tòa nhà. Hy vọng cuộc thi sẽ thúc đẩy tinh thần tập luyện thể thao và phát triển một bộ môn mới lạ tại Việt Nam".



HCMC SkyRun 2017 thu hút hơn 300 người đăng ký

Không chỉ đòi hỏi về thể chất dẻo dai mà còn mới mẻ ở hình thức thi đấu, HCMC SkyRun 2017 thu hút hơn 300 người đăng ký đến từ nhiều quốc gia và các độ tuổi khác nhau; trong đó có 30% là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

HCMC SkyRun 2017 không chỉ đòi hỏi về thể chất dẻo dai mà còn mới mẻ ở hình thức thi đấu

Bên cạnh bảng thi theo nhóm còn có các bảng thi nam/nữ theo độ tuổi: 16-29 tuổi, 30-39 tuổi và trên 40 tuổi. Đường chạy của HCMC SkyRun 2017 xuất phát từ tầng trệt tòa tháp tài chính Bitexco (cổng Hồ Tùng Mậu) và đích đến là tầng 49 với 1.002 bậc thang và độ cao 178 m. "Trong quá trình chạy đã muốn bỏ cuộc rồi nhưng vẫn quyết tâm vượt lên chính mình" - nữ vận động viên Hoài Phương chia sẻ. Tại đích đến - đài quan sát Saigon Skydeck nổi tiếng, mỗi vận động viên đều nhận được một chiếc huy chương từ ban tổ chức.

Các vận động viên chạy đua bằng hệ thống cầu thang bộ

"Chúng tôi tự hào mang "HCMC SkyRun" trở lại Việt Nam lần thứ 2 và đón nhận sự tham gia của hàng trăm vận động viên chạy thang bộ. Chúng tôi vui mừng vì được tổ chức sự kiện này tại tháp Bitexco Financial Tower - một trong những tòa nhà biểu tượng của thành phố năng động" - ông David Sin, đơn vị tổ chức Sporting Republic cho biết.

Những vận động viên đã chinh phục tòa tháp cao nhất TP HCM với 1.002 bậc thang bộ

Kể từ khi thành lập, Bitexco Financial Tower trở thành lựa chọn hàng đầu cho những hoạt động sự kiện lớn của TP HCM. Bitexco Financial Tower được vinh dự đón tiếp nhiều chính khách, chính trị gia danh tiếng trên thế giới khi đến thăm Việt Nam. Bên cạnh đó, Bitexco Financial Tower còn nhận được nhiều giải thưởng về kiến trúc cũng như du lịch trong nước và quốc tế. Sau 7 năm hình thành và phát triển, tòa tháp Bitexco Financial Tower không chỉ đơn thuần được biết đến là tòa nhà cao nhất TP HCM, mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp và sự phát triển của TP HCM - vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam.