Bảng xếp hạng giới siêu giàu của Việt Nam có nhiều biến động

17/8/2017 548 1k

Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) được vinh danh với Thương vụ Bất động sản tiêu biểu nhất Việt Nam 2016 - 2017 (The Best Real Estate Deal of the Year 2016 - 2017) và đơn vị công bố thông tin tiêu biểu Việt Nam năm 2016 - 2017 (Company with Typical Public Disclosure of the Year 2016-2017) trong khuôn khổ Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp (M&A) Việt Nam lần thứ 9 -2017 với chủ đề "Tìm bước đột phá", diễn ra vào ngày 10-8 tại Trung tâm Hội nghị GEM (TP HCM)