Khám phá hai ngôi đền Ấn Độ lớn tại Singapore

Đến Khu Little India tại Singapore, bạn sẽ thật sự thú vị trước lối kiến trúc pha trộn giữa cũ và mới. Đây là khu dân cư đông đúc nhộn nhịp với vô số các cửa hiệu bán gia vị, cửa hàng đồ trang sức, những tiệm bán hoa, thợ may chuyên sari, những quán cafe thời thượng và quán rượu sành điệu. Đặc biệt, nơi đây có hai ngôi đền Hindu cổ nhất ở Singapore, đó là đền thờ Sri Mariamman và đền Shirdi Sai Worship.









Lễ hội tại đền Shirdi Sai Worship.

Kiến trúc độc đáo tại Đền Shirdi Sai Worship.- Singapore

Đền Shirdi Sai Worship cuốn hút chúng tôi bởi những kiểu trang trí tỉ mỉ, trau chuốt rất công phu. Đặc biệt, trên mặt đứng của ngôi đền là một công trình biểu tượng đối với nhiều thế hệ tín đồ Hindu cũng như người dân Singapore.

Sáu tầng tháp được bao phủ với các tác phẩm điêu khắc của các vị thần, linh thú thần thoại và chúng sinh khác. Hãy thử xem bạn có tinh mắt phát hiện ra những người lính Ấn Độ (Sepoy) trong bộ quân phục kaki bắt nguồn từ truyền thống quân đội thời kỳ thuộc địa Anh hay không nhé.

Kiến trúc độc đáo tại đền Shirdi Sai Worship.- Singapore

Khi chúng tôi đến vào thời điểm tháng 10 và tháng 11, đã xem được lễ Theemithi (lễ đi trên lửa), đây là một lễ hội chính được tổ chức hàng năm tại ngôi đền này.

Từ những ngày đầu, đền thờ được gắn với những người lao động nhập cư từ Ấn Độ, họ thờ cúng nữ thần để có được cảm giác bình yên trên miền đất mới.

Kiến trúc độc đáo tại đền Shirdi Sai Worship.- Singapore

Trong những cuộc không kích của Nhật Bản vào Thế chiến thứ II, rất nhiều người đã đến lánh nạn tại đền thờ và cầu nguyện xin thần Kali che chở. Không rõ là do may mắn hay định mệnh an bài, đền thờ và tất cả các pho tượng đều còn nguyên vẹn sau các vụ đánh bom.

Phát phần ăn chay miễn phí cho du khách đến tham quan

Năm 1827, ngôi đền Sri Mariamman được biết đến với tên gọi Mariamman Kovil hay đền Kling Street được xây dựng bởi những người nhập cư đến từ các quận Nagapatnam và Cuddalorre của miền Nam Ấn Độ.

Đền thờ Nữ thần Mariamman - nổi tiếng với quyền năng có thể chữa khỏi các loại bệnh dịch.

Đền Sri Mariamman là một Di tích Quốc gia, phần lớn cấu trúc hiện tại của nó đã được các thợ thủ công Ấn Độ xây dựng trong khoảng năm 1862-1863. Nơi đây còn là một địa điểm quan trọng cho các hoạt động cộng đồng trong suốt thời kỳ thuộc địa.

Đền Sri Mariamman còn là "cơ quan" đăng ký kết hôn cho những người theo đạo Hindu - vào thời bấy giờ, chỉ có ngôi đền này được phép cử hành hôn lễ cho người theo đạo Hindu.

Đền Sri Mariamman

Ngôi đền được tu sửa nhiều lần, lần gần nhất vào năm 2010. Chi phí tu sửa 4 triệu USD cùng một đội ngũ 20 nghệ nhân nổi tiếng đến từ Ấn Độ.

Người dân đến chiêm bái tại 2 ngôi đền

Tháng 10 là tháng có nhiều lễ cúng

Người dân thỉnh nguyện những điều an lành

Xếp hàng chờ vào nơi hành lễ