Lựa chọn kênh mua sắm trực tuyến an toàn

Anh Phạm.T.Anh (quận 1, TP. HCM) là một khách hàng không may mắn như thế, anh cho biết “trước khi đặt hàng tôi cũng tìm hiểu và nghiên cứu qua nhiều trang mua sắm trực tuyến để so sánh về giá cả và dịch vụ, vì an tâm tin chắc nên lúc nhận chưa kịp kiểm tra, sau đó đi công tác vài ngày về thì đã qua thời gian đổi trả hàng, cho đến bây giờ cái áo từng mua tôi vẫn không sử dụng được, đành giữ lại xem như kỷ niệm cho một lần mua hàng trên mạng”.

Những tình huống dở khóc, dở cười khi nhận được đơn hàng như trường hợp của anh T.Anh có lẽ một phần lỗi thuộc về chính người đặt hàng khi không kịp thời xem xét để có khiếu nại đúng lúc. Tuy vậy, trách nhiệm lớn nhất phải qui về đơn vị cung cấp vì đã không trung thực khi giới thiệu sản phẩm, thậm chí vẫn kiên quyết giao cho khách hàng dù biết rằng sản phẩm không hoàn toàn đúng như quảng cáo. Vậy, đâu là giải pháp cho người tiêu dùng để tránh bị thiệt thòi khi mua hàng qua mạng ?

Theo tư vấn của một số chuyên gia, để tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”, người tiêu dùng nên lựa chọn các kênh bán hàng online thương hiệu, uy tín. Hầu hết các kênh này sẽ có thông tin về địa chỉ, trụ sở và các chính sách vận chuyển, đổi trả cũng như bảo hành rõ ràng, công khai.

Kể từ ngày 1/1/2017, người tiêu dùng đã có thêm lựa chọn mua sắm online khi website thương mại trực tuyến, chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng nhập khẩu từ Nhật Bản www.AeonEshop.com chính thức đi vào hoạt động.

AeonEshop chính thức ra mắt người tiêu dùng từ ngày 01/01/2017

Người tiêu dùng yêu thích hàng Nhật có thể tìm thấy các mặt hàng như thời trang, mỹ phẩm, nội thất, điện máy, đồ gia dụng, xe đạp, văn phòng phẩm, thực phẩm, sản phẩm cho mẹ và bé,… tại trang bán hàng trực tuyến ww.AeonEshop.com.

Trong suốt tháng đầu khai trương, đơn vị áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến 50% nhiều mặt hàng và nhiều ưu đãi khác. Được biết, AeonEshop là trang thương mại điện tử duy nhất của Aeon Việt Nam - đơn vị hiện đang điều hành 04 trung tâm mua sắm lớn tại Việt Nam là Aeon Tân Phú (HCM), Aeon Canary (Bình Dương), Aeon Long Biên (Hà Nội) và Aeon Bình Tân (HCM).

Theo đại diện Aeon Việt Nam, tất cả các sản phẩm tại AeonEshop đều phải tuân thủ theo một qui trình kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo chính hãng. Đối với các mặt hàng trong nước hoặc nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào đều phải đạt được những tiêu chuẩn khắt khe của Aeon trước khi đến tay người tiêu dùng.

Các sản phẩm trên AeonEshop được kiểm soát nghiêm ngặt trước khi giới thiệu ra thị trường

Ngoài ra, nhãn hàng riêng của Aeon là Topvalu cũng góp mặt với hàng ngàn sản phẩm đã và đang là thương hiệu được nhiều người tin dùng tại Nhật Bản và các quốc gia khác. Sản phẩm Topvalu được phát triển và quản lý dựa trên các cam kết đối với khách hàng như lắng nghe và cải tiến sản phẩm phù hợp nhu cầu, cung cấp đến tay người tiêu dùng những sản phẩm an toàn và thân thiện môi trường, thể hiện những thông tin cần thiết một cách dễ hiểu nhất và đảm bảo cung cấp sản phẩm với giá phù hợp.

Thương hiệu Topvalu nhận được tín nhiệm của người tiêu dùng ở nhiều quốc gia

Sự “hậu thuẫn” của một thương hiệu lớn thuộc một tập đoàn đa quốc gia với lịch sử 250 năm đủ là căn cứ để người tiêu dùng tin tưởng vào những chính sách mà AeonEshop đưa ra. Và chắc chắn rằng, những ai từng ủng hộ Aeon Việt Nam thời gian qua cũng sẽ dành sự ưu ái nhất định cho website thương mại trực tuyến AeoeEshop sắp ra mắt thời gian tới.