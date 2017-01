Ý nghĩa một số cây trồng trong nhà ngày Tết

Hoa đào

Đào và quất là 2 loại cây phổ biến nhất được trồng làm cảnh trong dịp Tết. Theo phong thủy, đào là loại cây có thể trị bách quỷ và còn là biểu tượng của sự sinh sôi, phát triển mạnh mẽ.

Đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, hoa đào còn là biểu tượng cho nhân duyên, lễ cưới. Mọi người trưng đào làm cảnh trong nhà hay trong sân vườn là cầu mong một năm mới luôn may mắn, thuận lợi cho gia đình.

Quất cảnh

Cây quất có lá xanh tốt, quả vàng, loại cây "đạt chuẩn" là có cả nụ hoa trắng, quả xanh non và quả chín vàng, thể hiện sự trù phú. Do vậy mà quất được trồng làm cảnh trong nhà, mong muốn một năm mới trù phú, sức khỏe và bình an, may mắn.

Không chỉ vậy, trong tiếng Hán, âm của từ “quất” gần giống âm của từ “cát” nên cây quất thường được chọn để tranh trí trong nhà dịp Tết.

Sung cảnh

Cây sung là biểu tượng của sự sung túc tràn đầy. Do vậy mà những năm gần đây, nhiều gia đình thay vì chọn mua đào, quất thì lại lựa chọn sung cảnh là cây trang trí trong nhà trong dịp Tết.

Những quả sung đầy đặn, tròn trịa nằm san sát nhau gợi cho người ta cảm giác về sự sung túc, quây quần.

Lựu cảnh

Lựu cảnh là một loại cây trồng mới. Là loại cây thích hướng về ánh mặt trời và đặc biệt là dễ trồng, dễ chăm sóc, lưu cảnh đang ngày được ưa chuộng nhiều hơn.

Những trái lựu tròn trịa có màu đỏ đẹp mắt rất phù hợp để làm trang trí cho ngôi nhà. Thêm vào đó, nhiều người tin rằng lựu còn là cây mang đến sự tốt lành.

Phật thủ

Giá mỗi quả phật thủ khá đắt, do đó mà một cây phật thủ thường có giá khá cao. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn lựa chọn phật thủ làm cây cảnh trưng dịp Tết.

Nguyên nhân là do loại cây này tượng trưng cho các giá trị tâm linh, điềm may và cát tường. Mọi người dùng phật thủ làm cây cảnh trong nhà nhằm mong muốn có một năm mới nhiều may mắn, cát tường.

Thanh long cảnh

Thanh long vẫn thường được chọn mua làm loại quả thắp hương, bày trên mâm ngũ quả dịp Tết vì vẻ đẹp và sức sống của loại quả, cây này.

Do đó mà vài năm trở lại đây, nhiều gia đình đã trồng thanh long cảnh làm loại cây chơi Tết vì đây là loại cây hút tài lộc, có vẻ ngoài đẹp, bắt mắt và có ý nghĩa may mắn.

Thanh long là biểu tượng cho sự cát tường và thịnh vượng.

Bưởi cảnh

Bưởi cảnh mang vẻ đẹp độc đáo với những thế cây ấn tượng, thêm vào đó, loại cây này còn mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho gia chủ.

Những quả bưởi vàng căng tròn trong tán lá sum suê mang đến cảm giác sung túc, mát lành.