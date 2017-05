Vinhomes Riverside đưa khái niệm "3 xanh" vào giai đoạn 2 của dự án

Trong số nhiều chủ đầu tư phát triển bất động sản sinh thái, Vingroup được đánh giá là đơn vị có nhiều dấu ấn nhất, đặc biệt dự án Vinhomes Riverside được mệnh danh “khu đô thị sinh thái cao cấp duy nhất trong lòng phố” Theo dự đoán của Công ty tư vấn Boston Consulting Group, "tầng lớp trung và thượng lưu" với mức thu nhập từ 714 USD/tháng ở Việt Nam sẽ tăng lên mức 33 triệu người vào năm 2020. Cùng với sự đi lên của thu nhập và mức sống, giới thượng lưu đã và đang ngày càng quan tâm, tìm kiếm một môi trường đảm bảo chất lượng - môi trường sống xanh.

Từ trước tới nay, việc sở hữu một căn nhà gần trung tâm với giá trị đất nền cao thường là một trong những yếu tố thể hiện đẳng cấp của người thành phố. Tuy nhiên, với vấn nạn ô nhiễm khói, bụi, chất lượng không khí, tiếng ồn, giao thông… ngày càng tăng đến mức báo động, bất động sản cao cấp ở nội đô ngày càng bộc lộ nhiều nhược điểm khó khắc phục.

Chính vì thế, vài năm trở lại đây, giới thượng lưu ở Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội, đã dần định hình một tiêu chuẩn mới cho không gian sống lý tưởng. Đối với họ, các yếu tố như giá trị đất nền hay vị trí trung tâm đã không còn giữ vị thế độc tôn mà thay vào đó là chất lượng cuộc sống. Định nghĩa không gian sống đẳng cấp với giới thượng lưu giờ đây phải là một không gian nơi người sử dụng được hoàn toàn thư thái khi bước chân vào, tránh xa những mệt mỏi mà cuộc sống đô thị đang cuốn họ đi.

Nhìn một vòng quanh Hà Nội, một số khu chung cư, đô thị dù đã chú ý phát triển không gian xanh như một điểm cộng để cạnh tranh nhưng vẫn không thoát khỏi những hạn chế về diện tích và không gian trong nội đô. Yếu tố xanh vẫn dừng lại ở việc phủ xanh một phần không gian.

Chỉ đến khi khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside được ra mắt, không gian xanh mới được đầu tư và phát triển hoàn thiện. Khái niệm "3 xanh" của Vinhomes cũng theo đó mà ra đời. Ngôi nhà thượng lưu được bao bọc bởi 3 mảng xanh: xanh của cây cỏ, xanh của nước và xanh của khoảng trời thoáng đãng không bị che khuất bởi khói bụi hay nhà chọc trời.

Khái niệm "3 xanh" quy tụ đủ xanh trời, xanh nước và xanh cây của Vinhomes Riverside - The Harmony

Với lợi thế vị trí và diện tích rộng lớn, khái niệm "3 xanh" được Vingroup triển khai triệt để tại dự án Vinhomes Riverside. Với 60ha không gian xanh và 12,8km kênh đào trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án là Vinhomes Riverside - The Harmony tiếp tục được mở rộng thêm 6km kênh, 10,5ha cây xanh và 12,4ha hồ điều hòa xanh mát. Không chỉ góp phần điều hòa và thanh lọc không khí, hệ thống không gian xanh này còn đem đến cho Vinhomes Riverside - The Harmony điểm cộng mà nhà nội đô khó có thể so bì đó là sự thanh bình và cảnh quan chung hiện đại, sang trọng.



Không gian "xanh trời" thoáng đãng, không có bóng nhà cao tầng của Vinhomes Riverside - The Harmony

Không gian "xanh nước" của hồ điều hoà 12,4ha tại Vinhomes Riverside - The Harmony

Nhờ có nền tảng "3 xanh" mà các tiện ích được xây dựng tại Vinhomes Riverside - The Harmony cũng được cộng hưởng các giá trị sống đẳng cấp hơn. Hệ thống trường học liên cấp Vinschool, các khu công viên sáng tạo, công viên nước tương tác, đảo đọc sách... là các tiện ích giáo dục đáng mơ ước dành cho các cư dân nhí, đảm bảo các cư dân Vinhomes được tận hưởng cuộc sống xanh đẳng cấp một cách trọn vẹn, không chỉ trong khuôn khổ ngôi nhà của mình mà cả các không gian học tập, sinh hoạt hay giải trí, mua sắm hằng ngày.