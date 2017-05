Thị trường căn hộ TP HCM giảm tốc

Theo báo cáo chỉ số giá bất động sản do Savills Việt Nam công bố ngày 17/5, thị trường căn hộ TP HCM bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chững lại đáng kể vào quý I/2017. Sau khi ghi nhận lượng giao dịch kỷ lục trong 5 năm qua vào cuối năm 2016, số căn hấp thụ bình quân trong quý I/2017 đột ngột giảm 13% so với quý trước đó.

Lượng giao dịch căn hộ hạng A và B đồng loạt đi xuống, giảm lần lượt 50% và 35% theo quý. Như vậy, sức hấp thụ của căn hộ trung - cao cấp suy yếu rõ rệt. Chỉ có phân khúc căn hộ hạng C (nhà bình dân) vẫn được hấp thụ tốt với số căn bán tăng 10% so với quý IV/2016, chiếm 62% tổng lượng giao dịch toàn thị trường.

Báo cáo về thị trường căn hộ những tháng đầu năm 2017 do CBRE Việt Nam công bố cũng đề cập đến sự khởi đầu chậm chạp và trầm lắng của thị trường nhà chung cư TP HCM. Theo dữ liệu của đơn vị này, số lượng căn hộ bán được tại Sài Gòn trong 3 tháng đầu năm nay đã sụt giảm 47% so với quý trước và rớt 29% so với cùng kỳ năm trước.

Đơn vị này đưa ra dự báo về viễn cảnh thận trọng của thị trường căn hộ bằng bảng so sánh biểu đồ chu kỳ tăng trưởng của thị trường bất động sản các thành phố lớn trong khu vực. Cụ thể, TP HCM và Hà Nội đang đứng ở chu kỳ phát triển nhanh, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn chậm hơn Bangkok (Thái Lan) một nhịp. Trong khi đó, thị trường nhà ở tại Phnom Penh (Campuchia) đã bước sang chu kỳ chậm lại còn Singapore đã ở trong vùng nguy hiểm, tức rơi vào giai đoạn lao dốc.

Theo bảng phân tích này, thị trường căn hộ Việt Nam (TP HCM và Hà Nội là địa bàn điển hình) đang ở cột mốc phát triển nhanh nhưng giai đoạn này lại giao thoa với chu kỳ chậm lại. Do đó, thị trường cần được dành thêm nhiều cảnh báo thận trọng.

Giám đốc CBRE Việt Nam - Dương Thùy Dung nhận định, biểu hiện của thị trường TP HCM cho thấy giai đoạn phục hồi đã trôi qua và tiếp chuyển mạnh mẽ sang chu kỳ phát triển nhanh tích cực. Tuy nhiên, dấu hiệu sụt giảm đã bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, duy trì giai đoạn phát triển nhanh này trong bao lâu để giữ được khoảng cách an toàn với chu kỳ giảm và lao dốc, câu trả lời phụ thuộc vào sự điều tiết của thị trường mạnh mẽ tới đâu.

Trong khi thị trường căn hộ giảm tốc, thì phân khúc đất nền TP HCM lại hoàn toàn trái ngược. Theo báo cáo thị trường mới cập nhật của Công ty DKRA, từ đầu năm đến nay, giá đất TP HCM có mức tăng bình quân 10% mỗi tháng, biên độ tăng giá này được đánh giá là rất lớn nếu xét trong ngắn hạn. Trong khi đó, mức tăng giá bình quân toàn thị trường trong vòng 12 tháng qua luôn ở mức trên 100%, không ít khu vực đã xảy ra tình trạng giá đất tăng đột biến 200%. Đáng chú ý là cơn sốt đất đã lan nhanh ra toàn thành phố, không loại trừ những khu vực vùng ven, vùng sâu, vùng xa.