PVInvest khởi công The Pegasuite

Trên tổng diện tích 2,14 ha, The PegaSuite là dự án phức hợp hiếm hoi tại khu Tây Nam TP HCM và quận 8 tọa lạc tại 2 mặt tiền đường lớn là Tạ Quang Bửu và Bình Đăng. Đây là 2 tuyến đường nằm trong khu vực hành chính của quận và khu cộng đồng dân cư hiện hữu, sầm uất, liền kề các trục đường chính là: Quốc lộ 50 - Phạm Hùng - Đại lộ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Linh - những tuyến đường huyết mạch kết nối nhanh đến trung tâm Q.1, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7.

The PegaSuite được quy hoạch thành 2 khu: Khu nhà phố thương mại với số lượng 69 căn; Khu căn hộ cao cấp cao 37 tầng với số lượng 1.150 căn hộ, 16 căn shophouse, 72 căn officetel và các khu tiện tích như hồ bơi, công viên, khu tập TDTD, siêu thị, trường học. Khu nhà phố thiết kế theo dạng Shophouse với phong cách châu Âu đã được xây dựng và dự kiến bàn giao cho khách hàng kể từ quý 2-2017. Khu căn hộ cao tầng dự tính sẽ bàn giao cho khách hàng vào quý 4-2018.

Đại diện nhà thầu chính, ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Coteccons Group - bày tỏ: “Là một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực xây dựng, Ricons (Coteccons Group) rất tự hào đã làm nên những công trình chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ thi công như cam kết với chủ đầu tư, tuy đây là lần đầu tiên, chúng tôi hợp tác cùng PVInvest nhưng có thể khẳng định rằng, đây sẽ là sự hợp tác chặt chẽ nhằm đồng hành cùng chủ đầu tư dự án thực hiện tốt các hạng mục thi công theo đúng tiến độ, chất lượng tốt nhất, hướng tới việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về một sản phẩm nhà ở cao cấp”.

Đại diện đơn vị phân phối là Công ty bất động sản Nhịp cầu địa ốc cho biết: “Khu căn hộ hiện đã đạt kỷ lục với hơn 800 lượt giao dịch đặt cọc giữ chỗ, tương đương hơn 80% tổng số căn hộ của dự án”.

Dự kiến, đầu tháng 3-2017, chủ đầu tư mở đợt tri ân khách hàng nhằm tiếp tục đưa tới các khách hàng những thông tin mới nhất về dự án và lời cảm ơn của chủ đầu tư về sự quan tâm và ủng hộ The PegaSuite của khách hàng trong suốt thời gian qua, mong muốn được gắn kết dài lâu với các cư dân tương lai tại The PegaSuite.