Nhiều dự án căn hộ sắp hoàn thiện sôi động đón Tết

Hoạt động đón dòng tiền cuối năm của môi giới BĐS diễn ra rầm rộ. Tại khu vực Q.2, hàng loạt stande, banner quảng cáo mở bán đợt cuối những căn hộ hoàn thiện được treo khắp các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Lương Định Của

Tại các khu vực ven Tp.HCM như Q.9, Q.Thủ Đức, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, các dự án đã hoặc sắp hoàn thiện có thanh khoản tốt vào thời điểm cuối năm. Theo tìm hiểu của PV Batdongsan.com.vn, những dự án bàn giao nhà vào quý I và quý II/2017 và BĐS đất nền (đã có sổ hồng riêng) mở bán giai đoạn tiếp theo ghi nhận sức mua tăng rõ rệt nhất.

Phối cảnh dự án Citizen

Chào thị trường 100 căn hộ từ tháng 11/2016, dự án Citizen (Trung Sơn, Bình Chánh) hiện chỉ còn khoảng 2 căn chưa có chủ. Theo thông tin từ đơn vị phân phối, sức mua tăng nhiệt là do dự án sẽ bàn giao nhà trước Tết âm lịch. Thực tế này đáp ứng được tâm lý mua nhà đón Tết và phù hợp với nhu cầu khai thác cho thuê lại của nhà đầu tư (NĐT).

Tương tự, tại khu Đông TP, hoạt động mua bán BĐS tiếp tục nhộn nhịp, đặc biệt ở phân khúc nhà phố - đất nền. Theo ghi nhận, gần 40 căn nhà phố của Công ty Htreal mở bán tháng 9/2016 hiện đã kín chỗ. Ngoài ra, 100 căn nhà phố liên kế Melosa Garden chỉ sau 3 tuần mở bán đợt cuối đã có hơn 50 căn giao dịch thành công. Anh Tuấn Trung, chuyên viên kinh doanh Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền cho biết, nhu cầu mua thực tập trung cao ở những căn nhà phố liền kề có giá bán từ 4 – 4.7 tỷ đồng/căn, giao nhà vào quý II/2017.

Ngoài ra, theo khảo sát của PV, các dự án đã hoàn thiện như Flora Anh Đào, TDH – Phước Bình, The Art (Q.9), Chung cư Bình Khánh (Q.2), Phúc Yên 2 (Q.Tân Bình)… “chuộng” khách mua đầu tư cho thuê thời điểm cuối năm. Nguyên nhân là vì các căn hộ này NĐT có thể khai thác cho thuê ngay sau khi giao dịch. Đồng thời, so với căn hộ tại trung tâm giá bán các căn hộ ven TP mềm hơn, phù hợp với những NĐT có vốn nhàn rỗi không nhiều.

Ở phân khúc đất nền, những dự án đã có sổ hồng chào bán giai đoạn tiếp theo ghi nhận sức mua tăng rõ rệt trước Tết. Tại Long An, các dự án khu đô thị (KĐT), khu dân cư (KDC) khép kín như Five Star, An Hạ Reverside, Cát Tường Phú Sinh… nhu cầu mua ở và đầu tư cuối năm tăng khoảng 20% so với thời điểm đầu năm. Ghi nhận của PV Batdongsan.com.vn tại một số dự án thuộc khu Nam và Tây Bắc Tp.HCM, trong các đợt mở bán gần đây, khá nhiều khách hàng sẵn sàng “xuống tiền” một lúc nhiều nền, vừa để đầu tư, vừa làm “của để dành”. Tại khu vực Q.9, đất nền có sổ vẫn nóng “hầm hập” thu hút người mua ở lẫn NĐT. Tìm hiểu được biết, các dự án đất nền tại Q.9 ra sổ hồng từ tháng 1/2016 mặc dù tăng giá 30 – 50% nhưng sức mua vẫn cao. Vào dịp cuối năm, đối tượng mua chủ yếu là người có nhu cầu thực, mua để xây nhà ở vào năm sau. Trong khi đó, NĐT tìm kiếm những dự án mới chào bán nhằm hưởng chênh cao. Tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (nối dài Q.2 và Q.9), đường Long Thuận, Long Phước và Nguyễn Xiển (Q.9), đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức)… hoạt động chào bán dự án đất nền trước Tết diễn ra khá rầm rộ.Các KDC mới đã có cư dân vào ở như KDC Phúc Long, KDC Đông Tăng Long, KDC Làng Đại Học Mới, KDC Gò Cát… ghi nhận sức mua tăng dịp cuối năm.

Tâm lý muốn về nhà mới trước Tết âm lịch là một trong các nguyên nhân khiến thanh khoản BĐS tăng dịp cuối năm. Tại những dự án bàn giao nhà vào trước Tết Nguyên Đán, giá đã nhích nhẹ từ 1-3 triệu đồng/m2 so với những dự án bàn giao vào cuối năm 2017. Môi giới các sàn BĐS cũng tập trung mạnh việc chào khách mua những căn hộ này.

Ông Bùi Ngọc Đức, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh cho biết: “Những dự án nhà thấp tầng sức mua tăng rõ rệt từ đầu năm đến nay. Đối với nhà cao tầng tọa lạc ở khu vực ngoại ô, sức mua tập trung cao ở nhu cầu thực, đầu tư chiếm khoảng 30% - 40%”. Cũng theo ông Đức, riêng các dự án tọa lạc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, nối dài từ khu Đông đến khu Tây Tp.HCM, sản phẩm chào thị trường đến đâu hết hàng đến đó, sức mua tăng cao dịp cuối năm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, sức mua tăng cao thời điểm trước Tết âm lịch cũng gây ra những hệ lụy nhất định. “Nhắm” nhu cầu mua nhà đón Tết, một số môi giới hoặc sàn BĐS đã có hiện tượng tự động nâng giá bán hoặc liên kết theo kiểu “bán hàng ngoài” để “kiếm lợi” từ khách mua. Trường hợp một nền đất rao bán với nhiều loại giá khác nhau đã và đang diễn ra tại một số khu vực “nóng” giao dịch BĐS.