Khi nhà ở hướng tới phong cách sống thượng lưu

“Trong những năm gần đây, nhiều chủ đầu tư cạnh tranh nhau về những gói tiện ích đi kèm. Họ đã có những đột phá trong việc phát triển những tiện ích và vẫn đang tìm kiếm những ý tưởng mới để làm dự án của mình trở nên nổi bật hơn đối thủ” - Peter Preedy, Phó Giám đốc phân khúc nhà ở của JLL ở Anh, cho biết.

Căn hộ kết hợp khách sạn

Theo ông Preedy, sự kết nối giữa loại hình khách sạn là một tính năng phổ biến trên toàn cầu. Người mua thường muốn dự án của các nhà đầu tư được gắn với một thương hiệu. Nếu ngôi nhà của họ mang thương hiệu của khách sạn thì khách hàng sẽ càng có xu hướng muốn sở hữu hơn. Vì sự kết hợp này mang lại sự tin cậy.

Mandarin Oriental là một ví dụ. Dự án này liên kết với dự án One Hyde Park ở London và cho phép dân cư dự án sử dụng hàng loạt các dịch vụ ăn uống và giải trí chất lượng cao của khách sạn. Ngoài ra, Mandarin Oriental cũng có những khoản thỏa thuận tương tự với các dự án dân cư tại New York, 3 thành phố khác ở Mỹ và dự kiến sẽ phát triển tại Munich, Abu Dhabi, Bali và 4 thành phố khác trên toàn cầu. Trong khi đó, vào tháng 1, Tập đoàn khách sạn Canada Four Seasons đã chính thức khai trương khách sạn Ten Trinity Square, dự án nằm ở trung tâm London, gồm 41 căn hộ rộng rãi, cổ điển và thiết kế tao nhã.

Các nhà thiết kế thời trang từ lâu đã tham gia vào những dự án phát triển nhà ở, tuy nhiên hiện nay, các thương hiệu cao cấp đang là xu hướng mới. Tại Miami, Aston Martin và Porsche đã tham gia vào những dự án bất động sản nhà ở cùng Karl Lagerfeld và Giorgio Armani. Dự án Porsche Design Tower dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2018, với bãi đậu xe vận hành theo hệ thống thang máy và căn hộ penthouse sẽ dành riêng một khu triển lãm 11 chiếc xe hơi. Đối với những người không muốn di chuyển bằng xe hơi, Aston Martin Residences sẽ có sân bay trực thăng trên nóc tòa nhà và một bến du thuyền gần dự án, dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2022.

Dự án Porsche Design Tower (tại Miami - Mỹ) dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2018 Ảnh: Internet

Tạo không gian riêng tư

Không phải tất cả căn hộ cao cấp đều nhắm vào các tỉ phú mà trên hết là có thể tạo ra những không gian độc đáo. Ở London, các nhà đầu tư mang đến cho người mua sự tự do trong thiết kế. Yếu tố khác biệt sẽ giữ vai trò quan trọng trong vài năm tới. Xu hướng này sẽ bị ảnh hưởng bởi trên thực tế người mua tiềm năng ngày càng ít và những dự án mới ngày càng tăng. Những người mua nhà ngày nay hiểu rõ hơn về giá trị của đồng tiền, họ sẽ chi một số tiền lớn chỉ khi được đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cá nhân của mình.

Ánh sáng, không gian mở đủ để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Cửa sổ bố trí xung quanh được xem là một trong những điểm khác biệt của 15 Hudson Yards, đang được xây dựng ở New York và cũng là địa điểm đáng chú ý ở 432 Park Avenue - tòa nhà chung cư cao nhất ở Mỹ.

Không chỉ có không gian bên trong, không gian bên ngoài cũng phải cao cấp. Cung cấp chỗ đỗ xe rộng rãi đang trở thành một mắt xích trong việc phát triển trên cả 2 bờ Đại Tây Dương. Nếu bạn chi hàng triệu USD cho một căn hộ, bạn sẽ muốn bãi đậu nhiều hơn một chiếc xe. Nhưng do hạn chế quy hoạch của địa phương, hiện không ít dự án chỉ giới hạn một chỗ đỗ xe cho một căn hộ.

Thử nghiệm công nghệ mới

Công nghệ là một nhân tố thúc đẩy phát triển nhanh chóng trong thị trường nhà ở cao cấp. Hiện nay, dự án Jasper ở San Francisco được xem là một trong những công trình sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến nhất - cung cấp các cảnh báo thông minh cho lễ tân khi cư dân ra vào tòa nhà, tốc độ internet nhanh nhất thành phố và công nghệ màn hình cảm ứng dành cho việc giao hàng.

Sự bùng nổ của thời đại internet có thể đưa các căn hộ cao cấp lên một tầm cao khác thông qua hệ thống tự động hóa, cho phép cư dân kiểm soát tất cả mọi thứ từ điều chỉnh nhiệt độ cho đến các máy ảnh giải trí sử dụng WiFi và gương thông minh cho phép cư dân theo dõi lịch trình buổi sáng của họ khi đang tạo kiểu tóc.

Khi ngày càng nhiều căn hộ cao cấp mọc lên trên khắp thế giới, các nhà đầu tư đang chịu áp lực trong việc tạo sự khác biệt cho các tòa nhà. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải liên tục đổi mới trong thiết kế, dịch vụ, sử dụng công nghệ và lựa chọn vị trí của dự án.